嘉義市國小附設公幼招生不如私幼 議員批托育不符家長期待

嘉義市議員張秀華上午質詢，少子化，年輕家長養育子女負擔沉重，嘉市多所國小附設幼兒園，招生不如私幼，尤其2歲以上幼幼班，私幼招生爆滿，公幼只有個位數，還有公幼掛零，她要求改善公幼設施，延長孩子課後留園時間，符合家長需求期待；市府教育處長林立生允諾改善。

張秀華說，要提高生育，讓年輕家長勇敢生育、快樂育兒，不能只靠一次性生育補助，更要重視改善托育設施環境，她出示教育處提供公幼、私幼招生統計比較說，多所國小設幼兒園，招生不如私幼，尤其2歲以上幼幼班，公幼個位數，還有掛零。

她點出公私幼招生差距主因說，公幼上學時間上午8點到下午4點，下午4點家長還在上班，無法接送孩子，除非家長在家專職帶孩子，托育做得好，才能提高生育，讓家長安心在職場工作，提高效率及經濟發展，她要求教育處寬列預算，改善公幼，延長孩子課後留園時間，配合家長下班接孩子。

教育處長林立生認同張秀華提議，他說，公幼招生的確不如私幼，設幼幼班要增加室內化妝室等設施，教育要符合家長托育需求期待，明年會增加預算經費，努力達成公幼延長課後留園的目標。