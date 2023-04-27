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薪資入帳又開天窗 明道大學再浮現欠薪危機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣明道大學再度浮現欠薪危機。記者簡慧珍／攝影
彰化縣明道大學再度浮現欠薪危機。記者簡慧珍／攝影

明道大學被教育部列入專案輔導，不得招收境外生也不能加開熱門系所招生，財務狀況雪上加霜，預定本周二入帳的教職員兩個月欠薪沒兌現，眼看4月將近，欠薪可能累計3個月，創明道大學欠薪新紀錄。

教職員今年2、3月欠薪未到位，今天學校回應表示，教職員工仍戰戰兢兢工作，董事會還在努力，希望教育部能給予協助。

明道大學去（2022）年財務狀況惡化，教育部列為專案輔導學校，當年11月起陸續傳出教職員領不到薪水，原本董事會要籌措校務基金但不如預期順利，今年3月再傳1、2月欠薪，學校在開學收到學費支付1月薪資，2月起又拖欠薪水到3月底，被教育教接連裁罰兩次達30萬元。教職員接獲消息4月25日、26日欠薪可望入帳，無奈又未兌現。

教育部 薪水 薪資

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