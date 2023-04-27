行政院通過國家語言研發中心草案 文化部:保存多元語言

行政院院會今日通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，將送請立法院審議。文化部表示，國家語言研究發展中心將作為我國國家語言專業性組織，發揮研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合等功能，同時將配合相關國家語言政策及推動策略，與其他專責機關合作，以落實國家語言發展法優先推動面臨傳承危機國家語言的傳承、復振與發展目標。

文化部說明，「國家語言發展法」於2019年1月公布施行後，國家語言的使用與保障受到各界廣泛重視；文化部於2020年推動「面臨傳承危機國家語言調查」，研究結果發現目前除華語外的各國家語言皆面臨傳承危機，語言史料及語料的保存迫在眉睫；此外，文化部於2021年召開「國家語言發展會議」廣蒐各界意見及凝聚共識，並於111年由行政院核定文化部、原民會、客委會及教育部共同研提的「國家語言整體發展方案」，預計以5年321億元預算，全面投入面臨傳承危機的國家語言復振。

文化部表示，考量社會各界共識及各相關部會實際業務需求，皆認為應儘速推動設立國家語言專業組織，以強化國家語言研究與資源整合的能量，落實語言的保存與發展。文化部提出「國家語言研究發展中心設置條例」草案，條文包含中心業務範圍、經費來源、組織運作方式、監督機制等共32條。

文化部期盼語發中心設立後，能透過系統化蒐集、調查及研究，建立國家語言知識體系、強化語料數位應用研發，以提升各語言的使用活力。同時，賦予語發中心擔任政府智庫角色，並加強跨部會資源整合，以其專業人力進行長期性、基礎性的工作，支援及協助各級政府機關及民間單位，推動國家語言的研究、調查、保存、推廣、復振等工作。

文化部指出，依據國家語言發展法規定，政府應辦理國家語言的普查、定期調查、國家語言資料庫、語言跨域研究及應用等專業性業務。經評估相關業務具高度公共性，且長期以來國家語言語料、史料散佚各政府機關及學術單位，因此，設立行政法人性質的國家語言研究發展中心，除有利進用專業人力提升研究量能，亦能展現社會公信力，有助於向各界徵集語言/語音語料，以提升語言保存成效，確保我國多元語言保存的多樣性及完整性。