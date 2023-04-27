不影響師生權益 大雅國中特教班將增為3班
台中市大雅國中特教班下學期預計招生總數達25人，台中市議員周永鴻接獲陳情，家長擔憂若不增加班將影響學生權益，讓特教老師、專業人員工作負荷量過重。經與教育局、大雅國中開會研商，教育局確認112學年特教班將增為3班，保障師生權益。
周永鴻接到大雅國中特教生家長陳情，表示近期有學生轉入特教班，有班級人數已達法定上限，下學年的招生總數達25人，如果維持兩個特教班，表示有一班會有13名學生，超過法定學生數上限，特教老師和專業人員心力將無法顧及這麼多學生。
周永鴻指出，依照「高級中等以下學校特殊教育班級專責單位設置與人員進用辦法」第三條第一項第三款，國中集中式特教班每班不得超過12人。
周永鴻發函要求大雅國中，下學年應依照法規將特教班班級數調整為3個班，每班配置3位特教老師，也要求教育局全力協助校方，讓每班教師的照顧比合理，保障學生，也保障辛苦的特教老師和專業人員。
周永鴻表示，校方已經回函說明，只要特教生報到人數達25人，集中式特教班下學年就會增為3班。教育局特教科說明，全力協助校方。
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