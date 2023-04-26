教育局公告文德女中112學年停招 校長：在校生權益不受影響

教育部今天公告，文德女中從112學年度開始將停招，台北市教育局副局長陳素慧先前表示，今年高三生畢業後，學校還有38名學生，文德女中校長陳清煌說明，學校會確保在校生可以持續就學、完成學業，不會影響學生受教權益，未來會考慮轉型社福機構，繼續為社會服務。

教育局今天在台北市優先免試入學委員會官網公告，核准台北市私立文德女子高級中學自112學年度起停招一年級新生，公告及轉知學生家長停招訊息，維護學生權益，陳素慧說明，未來也會協助校方控管免試入學平台的招生名額，避免學生誤填。

陳素慧表示，學校目前共有65位學生，今年高三畢業後，剩餘38名學生，文德女中校長陳清煌表示，受到少子化衝擊，文德董事不得已選擇停招，但學校會承擔社會責任，將已經入籍本校學生帶到畢業，不會犧牲其受教權益，這是對孩子與家長的承諾。

陳清煌說明，董事會考慮在明年起停招後，考量台灣高齡人口愈來愈多，希望將學校空間轉型成日照、長照等社會福利機構去經營，讓文德女中能換個形式繼續服務社會。