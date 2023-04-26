快訊

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

教育局公告文德女中112學年停招 校長：在校生權益不受影響

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教育部公告，文德女中自112學年度起停止招生。本報系資料照
教育部公告，文德女中自112學年度起停止招生。本報系資料照

教育部今天公告，文德女中從112學年度開始將停招，台北市教育局副局長陳素慧先前表示，今年高三生畢業後，學校還有38名學生，文德女中校長陳清煌說明，學校會確保在校生可以持續就學、完成學業，不會影響學生受教權益，未來會考慮轉型社福機構，繼續為社會服務。

教育局今天在台北市優先免試入學委員會官網公告，核准台北市私立文德女子高級中學自112學年度起停招一年級新生，公告及轉知學生家長停招訊息，維護學生權益，陳素慧說明，未來也會協助校方控管免試入學平台的招生名額，避免學生誤填。

陳素慧表示，學校目前共有65位學生，今年高三畢業後，剩餘38名學生，文德女中校長陳清煌表示，受到少子化衝擊，文德董事不得已選擇停招，但學校會承擔社會責任，將已經入籍本校學生帶到畢業，不會犧牲其受教權益，這是對孩子與家長的承諾。

陳清煌說明，董事會考慮在明年起停招後，考量台灣高齡人口愈來愈多，希望將學校空間轉型成日照、長照等社會福利機構去經營，讓文德女中能換個形式繼續服務社會。

北市 免試入學 教育局

延伸閱讀

北市達人女中8月改名「達人高中」 國中部首度招收男學生

補習班疑讓8童塞1車...師還暴力巴頭 教育局出手下場超悽慘

彰化潭墘國小停招成定局 反廢校聯盟按原計畫行事

文德女中最快4月底核定停招 將成北市第2所停招私校

相關新聞

台南市高中生慶生脫序拿「滅火器」噴人！教室滿天粉塵 網友炸鍋

有民眾在網路轉傳一段台南某校影片，畫面中1名男學生手持滅火器在教室朝同儕噴灑，只見現場瀰漫大量粉塵，被噴的男學生四處竄逃...

敦化國小合唱團「被登春晚」遭指淪統戰工具 監委申請調查

台北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」。監察委員賴振昌今晚說，已申請自...

廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦...

哪個「教」讀音不同？小學生爸被考倒嘆失格 ChatGPT神解答

家中小孩在課業上遇到困難，往往會轉向求助父母。一名爸爸在臉書社團「爆廢公社」PO出小孩國小考題...

教育局公告文德女中112學年停招 校長：在校生權益不受影響

教育部今天公告，文德女中從112學年度開始將停招，台北市教育局副局長陳素慧先前表示，今年高三生畢業後，學校還有38名學生...

竹南頂埔國小軟棒隊睽違十年出征全國賽 企業贊助便當

苗栗縣竹南鎮頂埔國小軟式棒球隊，睽違十年，今年再度打進縣冠軍賽，近日與後庄國小一起代表苗栗縣打全國賽。今天上午球隊出發前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦