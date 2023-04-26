陳明通出席台大教評會疑換裝快閃 最快三個月內有結論

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前國安局長陳明通。本報資料照
前國安局長陳明通。本報資料照

國立台灣大學社科院今天召開院級教評會審議前國安局長陳明通學術倫理案後續懲處，陳明通今於下午1時30分左右在機要陪伴下進場，在場媒體詢問「是否來保住自己的退休金？」陳未回應，社科院工作人員隨即阻擋媒體。知情人士表示，社科院於論文案發生後便不再對外說明，由於茲事體大，涉及國發所碩士在職專班能否再辦下去。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦均因論文抄襲，台大國發所碩士學位遭雙雙撤銷，陳明通亦遭檢舉，台大日前已召開過所教評會，今日下午召開社科院教評會。

陳明通今穿一襲格紋外套，在機要陪伴下於下午1時30分左右進場，媒體於會議室外詢問「是否來保住自己的退休金？」「如何看外界認為自己讓台大招牌蒙塵？」陳明通均未回應，隨即逕入會議室。社科院工作人員阻擋媒體拍攝，並要求媒體到一樓等待；社科院警衛隨即上樓，要求媒體只能在一樓。

由於社科院院長蘇宏達已列席，媒體溝通能否請蘇於會後簡要說明？但蘇透過警衛轉達，不會出面受訪，並再表示要求媒體撤離。

陳明通入場約15分鐘後，一名穿深色外套的男子，疑陳明通換裝後在警衛護駕下不發一語離場；在場警衛隨即表示陳明通已離席。但場內會議仍持續進行。

台大國發所日前表示，教評會是處理陳明通被檢舉疑涉學生論文指導不周案，所教評會已作成決議送交院方，但內容不予公開。據了解，今天若順利完成院教評會，台大本學期五至七月已各擬定一場校級教評會時段，屆時將做最終研議；而教育部正審議陳明通退休案，根據台大退休規定其生效日應於今年8月1日。

一名台大教授表示，基本上所、院教評會做成的決議，校級予以尊重。又林智堅、鄭文燦論文案去年落錘定音後，蘇宏達便都不再對外說明，因背後牽扯到太多人士，影響最大的還是國發所碩士在職專班，尤其碩專班今年錄取名額已高過報名人數，再者，甚至可能影響國發所能否續存。

台大表示，尊重院教評會委員的獨立權責及教師個人隱私權，沒有回應。

陳明通（最前者）今於下午1時30分左右在機要陪伴下進場，在場媒體詢問「是否來保住自己的退休金？」陳未回應。記者許維寧／攝影
陳明通（最前者）今於下午1時30分左右在機要陪伴下進場，在場媒體詢問「是否來保住自己的退休金？」陳未回應。記者許維寧／攝影

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