統測29、30日登場 自主篩檢陽性考生可應試、親友不可陪考

112學年度四技二專暨二技統一入學測驗4月29日至30日舉行，台中市考生人數共1萬2016人，規劃4個考區，以台中高工等11所學校為試場。台中市教育局提醒，不開放親友陪考，維持一般試場人數36人、全面開放冷氣試場，並維持適度通風、每日試畢清消、各出入口提供消毒用品等；所有考生得自備口罩，自主佩戴入場，進出考場及試場時請配合出示准考證，依規劃動線移動。

教育局表示，四技二專考生於4月27日0時至28日下午5時期間、二技考生自4月28日0時至29日下午5時期間，如發現有明顯症狀可自主篩檢，陽性者請於測驗中心網頁通報，毋須檢附證明。測驗中心將另行安排於第3類備用試場應試，在第3類備用試場應試的考生，須全程佩戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出。

教育局提到，4月30日大甲考區與大甲鎮瀾宮媽祖回鑾日期重疊，已協調警察局部署人力疏導交通與維護秩序，於大甲考區的集體報名學校沙鹿高工及宜寧高中，測驗中心補助兩校安排專車接送所屬學生；另於大甲高中（水源路側門）設立接駁站，安排專車往返致用高中及大甲高工，考生可憑准考證免費搭乘。

教育局指出，4月29日上午8時起，於各考區入口處公布「試場平面圖」、「試場分配表」，考生可於當日上午8時起前往考區入口處查看試場位置，再到試場外依「試場座位表」查看方位，但不開放進入試場；也提醒勿將耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式裝置帶入試場。