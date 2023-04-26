南投縣府與加州峽谷大學合作 高中職生可出國留學

南投縣政府今天與美國加州峽谷大學簽署合作備忘錄，南投縣高級中等學校可透過線上課程，選讀峽谷大學國際線上學分、學術英語課程，讓高中職生免托福便可先修逾200門美國大學課程。縣長許淑華說，明年將有獎助學金，提供學生出國留學，讓南投孩子提早與國際接軌。

南投縣長許淑華與峽谷大學國際學院院長鄭佳宜今天簽訂MOU，2在0多位公私立高中職、國中小校長共同見證下，為南投學生國際化學習，開啟新的里程碑。

許淑華指出，配合台灣2030雙語教育政策，縣府全力提供各種平台，讓孩子從小到高中階段都有最佳語言學習環境，備忘錄的簽署對南投縣教育是重要的第一步，峽谷大學鏈結了許多大學資源，由美國大學教授親自授課，透過與之合作，高中職學生免托福就能線上進修美國大學課程與學分，並可依照自己英文程度選擇基礎或進階課程。

她說，高中職學生可能因經濟條件，認為出國留學很困難，縣府明年編列獎助學金，提供學生更多出國留學的機會，幫助孩子打開平台與國際視野，感謝鄭佳宜院長協助推廣教育，縣府將持續奠定學生教育基礎。

鄭佳宜說，每個學生都有成功的機會與潛能，她身為台灣人，將美國大學的資源帶給南投的學生，提供他們邁向成功的管道，讓南投從教育開始，朝國際化邁進。