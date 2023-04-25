立院明審查「雙語國家發展中心設置條例草案」 民團反對連署突破門檻
行政院近年推動雙語國家政策，立法院司法法制委員會明天將併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，但是由學界與教團發起的「多語台灣，英語友善」行動聯盟，日前在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。
全教總今指出，雙語政策與雙語國家發展中心設置草案讓許多教師留言表達憤怒，顯現該政策嚴重干擾正常教學與學生學習權益，並呼籲停止審議該「雙語國家發展中心設置條例草案」。
行政院長陳建仁今也在臉書辯護說 ，「語言」是溝通不可或缺的媒介，是文化與知識傳承的重要載體，政府並非要將英語列為國家第二語言，不過母語與英語，都是台灣邁向下個階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣的發展才得以延續，政府不會有所偏廢。
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