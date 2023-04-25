立院明審查「雙語國家發展中心設置條例草案」 民團反對連署突破門檻

行政院近年推動雙語國家政策，立法院司法法制委員會明天將併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，但是由學界與教團發起的「多語台灣，英語友善」行動聯盟，日前在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。

全教總今指出，雙語政策與雙語國家發展中心設置草案讓許多教師留言表達憤怒，顯現該政策嚴重干擾正常教學與學生學習權益，並呼籲停止審議該「雙語國家發展中心設置條例草案」。