快訊

「這傢伙跟我4小時」企鵝妹環台遭尾隨 怪男一舉動被警抓了

聯華食品大火釀7死慘劇 急診醫師曝「致命原因」

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

立院明審查「雙語國家發展中心設置條例草案」 民團反對連署突破門檻

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣推行雙語政策與是否設置雙語國家發展中心引發民間不同聲音，民團在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。記者潘俊宏／攝影
台灣推行雙語政策與是否設置雙語國家發展中心引發民間不同聲音，民團在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。記者潘俊宏／攝影

行政院近年推動雙語國家政策，立法院司法法制委員會明天將併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，但是由學界與教團發起的「多語台灣，英語友善」行動聯盟，日前在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。

全教總今指出，雙語政策與雙語國家發展中心設置草案讓許多教師留言表達憤怒，顯現該政策嚴重干擾正常教學與學生學習權益，並呼籲停止審議該「雙語國家發展中心設置條例草案」。

行政院長陳建仁今也在臉書辯護說 ，「語言」是溝通不可或缺的媒介，是文化與知識傳承的重要載體，政府並非要將英語列為國家第二語言，不過母語與英語，都是台灣邁向下個階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣的發展才得以延續，政府不會有所偏廢。

台灣推行雙語政策與是否設置雙語國家發展中心引發民間不同聲音，民團在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。圖為學生經過美語補習班。記者潘俊宏／攝影
台灣推行雙語政策與是否設置雙語國家發展中心引發民間不同聲音，民團在公共政策網路平台提案「停止雙語政策」，短短幾天就通過連署門檻。圖為學生經過美語補習班。記者潘俊宏／攝影

雙語政策 語言 行政院 立法院 陳建仁

延伸閱讀

雙語政策惹議 陳建仁：沒要將英語列國家第二語言

影／金門詐騙案增多 立院女戰神陳玉珍出面「打詐」

平均地權條例子法預告 房仲：可預期出現落跑建商

雙語政策中小學一頭熱 學者揭「越早學越好」僅是迷思

相關新聞

北市達人女中8月改名「達人高中」 國中部首度招收男學生

台北市知名私校達人女中籌備多年，國中部112學年度將首度招收50名男學生，同時改名為「私立達人高級中學」。台北市教育局今...

雙語國家發展中心條例才剛流會又排審 民團籲「拒審」

立法院司法法制委員會3月15日併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，卻因出席委員人數不足流會，將於明天重新審查。全教...

「資源班師生比」14年前早有附帶決議 全教產轟能落實嗎？

立法院教育及文化委員會昨二讀完成特殊教育法修正草案，特教預算增加占比、資源班師生比均未入法，以附帶決議結案。有關資源班師...

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

立法院將審議雙語政策 立委憂加大教育「Ｍ型化」兩端差距

立法院將審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，全教總連署反對並呼籲朝野立委停止審議，時力主席王婉諭、國民黨立委陳以信等在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦