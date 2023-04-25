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教育裡最弱勢的一群待看見 南市議員為特教生爭權益

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡麗青、邱昭勝今天舉行特教生權益座談會，為特教生爭權益。圖／蔡麗青提供
台南市議員蔡麗青、邱昭勝今天舉行特教生權益座談會，為特教生爭權益。圖／蔡麗青提供

台南市議員蔡麗青、邱昭勝今天舉行特教生權益座談會，強調特教生是教育裡最困難的一塊，最弱勢的一群，更是我們應該重視、並優先照顧的對象，把特教生照顧好，完善教育拼圖，同時也能預防其他社會問題發生。

安順國中校長蔡宗憲表示，自己有20多年特教班學校的經驗，看到很多家庭的苦感到很心酸，也希望政府對於特教班師生比改為1：8能盡速通過，讓孩子能得到更好的照顧；但最憂心的是怕有家長因為無力負擔孩子上學遇到的種種問題，放棄讓孩子繼續升學，所以要更注意特教生總數，從國小升國中，至升高中是否有人員減少的問題，去發現真正發生困難的家庭，不要放棄任何一名孩子。

台南特教學校主任黃培瑜說，學校每年也都在向中央爭取經費，目前學校復康巴士只有5台，甚至還不夠載目前有需求的學生準時上下學，目前努力爭取中，希望有更多資源能關注到這些身障學生的需求。

台南市智障者福利家長協進會理事長王淑娥表示，自己已經擔任理事長二20多年，希望已經走過來的自己，可以幫助其他所有需要幫忙的家長，並助接手輔導孩子們能夠走入社會。與會人員也均期望政府能主動出擊，幫助最弱勢的特教生，在求學過程中得到相同的尊重和照顧。

蔡麗青表示，上任後陸續接到許多特教生家長陳情，包括孩子在校被歧視霸凌、輔具資源不足、特教班名額不足，經濟困難及奔走於家庭工作及學校之間蠟燭兩頭燒等情形，希望將政府及社會上可用的資源整合，加強特教家庭的實質及心理支持，並透過定期座談更細膩的處理特教生所遇到的問題，不只支撐家長和孩子走過困境，也要讓孩子未來能找到出路。

邱昭勝說，長年關心特教問題，每年慈善會也都定期捐助台南特殊教育學校經費，對於家長反映學校健檢經費逐年上升及找不到醫療院所願意協助特教生健檢，表示將會進一步協調在地醫療院所提供服務，並針對學校健檢經費不足的問題協助尋找社會資源，共同協力照顧好特教生的權益。

教育局特幼教育科長許婉馨表示，市府每年都有編列預算照顧特教生，並依個別學生情況分班，為使學生能無縫進入社會，能到分散式資源班上課的學生還是會先行安排，如無法適應，也會協助調整，特教班的名額每年也都會依需求依地區做調整， 以照顧到所有有需求的學生。

台南 健檢 幼教

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