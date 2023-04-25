防災校園評比南市拿輔導卓越獎 13校獲教育部評選肯定

全國防災總動員暨校園大會師防災教育推動評選及防災校園評選揭曉，南市教育局榮獲輔導卓越獎，光復生態實驗小學拿下進階推廣案防災校園推廣貢獻獎；子龍、太康及西勢國小獲得基礎建置校園績優學校，另有9所國中小獲得優選與佳作學校，成績亮眼。

獲得優選學校有永康勝利、永康復興、隆田及林鳳國小，白河國中、鹽行國中、九份子國中小、善化國小及忠義國小榮獲佳作學校。

市長黃偉哲表示，南市對於災害防救工作極為重視，校園環境是師生共同生活場域，營造友善、溫馨及安全校園是每師生所期盼，市府積極爭取教育部「公立高級中等以下校舍耐震能力改善計畫」，協助各校完成校舍耐震能力改善，預計今年底全數完工，提供師生更優質安全學習環境。

教育局長鄭新輝指出，南市配合教育部推動防災校園建置工作，鼓勵學校申請「基礎建置」及「進階推廣」，至去年完成全市皆為防災校園。此次評選多達13校獲獎，其中子龍國小結合校園特色自製防災頭套，太康國小以永續發展為主題，運用樂高智慧機器人建立自造基地；西勢國小將防災教育融入課程教學，如數學領域計算最安全逃生路線、國文領域以詩歌敘說地震破壞及後續重建、雙語課程中融入防災知識等，各校結合校園生態，積極推展學校本位課程，將防災教育徹底落實，值得肯定。

此次活動中，全國22縣市、來自38個學校進階推廣學校及內政部消防署等中央機關共同陳展防災教材教具，以輕鬆有趣方式讓參與民眾體驗及提升防災知能。為使防災教育落實推廣，陳展攤位豐富化，南市當天陳展教具有消防局第七大隊暨南門分隊迷宮彈珠台、永康國小彈珠台、玉豐國小防災轉盤等，藉由體驗活動，顛覆以往舊有思維，建立新防災觀念。