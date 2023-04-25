快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

防災校園評比南市拿輔導卓越獎 13校獲教育部評選肯定

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國防災總動員暨校園大會師防災教育推動評選及防災校園評選揭曉，南市教育局榮獲輔導卓越獎。圖／南市教育局提供
全國防災總動員暨校園大會師防災教育推動評選及防災校園評選揭曉，南市教育局榮獲輔導卓越獎。圖／南市教育局提供

全國防災總動員暨校園大會師防災教育推動評選及防災校園評選揭曉，南市教育局榮獲輔導卓越獎，光復生態實驗小學拿下進階推廣案防災校園推廣貢獻獎；子龍、太康及西勢國小獲得基礎建置校園績優學校，另有9所國中小獲得優選與佳作學校，成績亮眼。

獲得優選學校有永康勝利、永康復興、隆田及林鳳國小，白河國中、鹽行國中、九份子國中小、善化國小及忠義國小榮獲佳作學校。

市長黃偉哲表示，南市對於災害防救工作極為重視，校園環境是師生共同生活場域，營造友善、溫馨及安全校園是每師生所期盼，市府積極爭取教育部「公立高級中等以下校舍耐震能力改善計畫」，協助各校完成校舍耐震能力改善，預計今年底全數完工，提供師生更優質安全學習環境。

教育局長鄭新輝指出，南市配合教育部推動防災校園建置工作，鼓勵學校申請「基礎建置」及「進階推廣」，至去年完成全市皆為防災校園。此次評選多達13校獲獎，其中子龍國小結合校園特色自製防災頭套，太康國小以永續發展為主題，運用樂高智慧機器人建立自造基地；西勢國小將防災教育融入課程教學，如數學領域計算最安全逃生路線、國文領域以詩歌敘說地震破壞及後續重建、雙語課程中融入防災知識等，各校結合校園生態，積極推展學校本位課程，將防災教育徹底落實，值得肯定。

此次活動中，全國22縣市、來自38個學校進階推廣學校及內政部消防署等中央機關共同陳展防災教材教具，以輕鬆有趣方式讓參與民眾體驗及提升防災知能。為使防災教育落實推廣，陳展攤位豐富化，南市當天陳展教具有消防局第七大隊暨南門分隊迷宮彈珠台、永康國小彈珠台、玉豐國小防災轉盤等，藉由體驗活動，顛覆以往舊有思維，建立新防災觀念。

教育局 教育部 黃偉哲

延伸閱讀

貪便宜要不得！南市1工廠未落實空物防制操作罰600萬

今晚立委初選民調明揭曉 綠營南市賴惠員郭貞慧續互咬殺紅眼

打造停車及商業空間 南市「星鑽交通中心」BOT招商

全中運南市田徑、游泳穿金戴銀 23金23銀19銅向前衝

相關新聞

北市達人女中8月改名「達人高中」 國中部首度招收男學生

台北市知名私校達人女中籌備多年，國中部112學年度將首度招收50名男學生，同時改名為「私立達人高級中學」。台北市教育局今...

雙語國家發展中心條例才剛流會又排審 民團籲「拒審」

立法院司法法制委員會3月15日併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，卻因出席委員人數不足流會，將於明天重新審查。全教...

「資源班師生比」14年前早有附帶決議 全教產轟能落實嗎？

立法院教育及文化委員會昨二讀完成特殊教育法修正草案，特教預算增加占比、資源班師生比均未入法，以附帶決議結案。有關資源班師...

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

防災校園評比南市拿輔導卓越獎 13校獲教育部評選肯定

全國防災總動員暨校園大會師防災教育推動評選及防災校園評選揭曉，南市教育局榮獲輔導卓越獎，光復生態實驗小學拿下進階推廣案防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦