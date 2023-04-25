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演神機妙算 三埤國小傀儡戲獲學生創意戲劇賽4連霸特優

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市路竹區三埤國小傀儡偶戲社參加今年全國學生創意戲劇比賽，榮獲傳統偶戲類傀儡戲組國小組特優，連續4年蟬聯最高榮譽特優獎。圖／三埤國小提供
高雄市路竹區三埤國小傀儡偶戲社參加今年全國學生創意戲劇比賽，榮獲傳統偶戲類傀儡戲組國小組特優，連續4年蟬聯最高榮譽特優獎。圖／三埤國小提供

高雄市路竹區三埤國小傀儡偶戲社學生，演出融合地方文史「神醫妙算」民間故事，以戲偶傳承發揚忠孝節義的精神，參加今年全國學生創意戲劇比賽，榮獲傳統偶戲類傀儡戲組國小組特優，連續4年蟬聯最高榮譽特優獎。

三埤國小今年參賽劇碼「神醫妙算」，編導謝仁義老師改編傳統在地民間故事，並為每個操偶學生量身打造各角色口白。其中「蕭智高」一角，由學生賴楚勻操偶，他說，上場比賽時緊張到頭皮發麻，不斷祈禱希望自己千萬別出任何差錯，還好在決賽場上獲得評審的好評。

雙胞胎學生顏良叡與顏良勳，從三年級就加入了傀儡社團。兩人說剛接觸傀儡戲偶時，感覺偶很沉重，雙手還要操弄16條絲線，真的是困難重重，但最後仍堅持練下去。這次挑大梁演出主角「蘇太醫」壓力不小，決賽上場舞台燈打亮的那刻，一直努力穩住忐忑不安的心，仔細將老師們叮嚀的細節做好，得知獲特優大家都很高興。

為了參賽，傀儡戲團的學生們犧牲無數個假日，以及每天的午休時間，課後更是留校集訓，目標是為了再次拿到全國學生創意戲劇比賽決賽特優，為校、為高雄爭光。

三埤國小校長陳栢齡說，出發前往花蓮參加決賽的路途上，學生們更是發揮韌性，把握分秒練習口白、反覆回放操偶練習的影片。再次奪得特優，不僅圓夢也讓全校親師生與三爺里民感到與有榮焉。

三埤國小103年起發展特色社團「傀儡戲」，由榮獲教育部藝術教育貢獻獎的錦飛鳳傀儡戲劇團團長薛熒源、教師張雪香和薛詠竹負責培訓。學生們受訓期間不畏艱難，努力克服挫折，彼此間互助合作鼓勵打氣，建立團隊默契，社團也常獲邀演出。

高雄市路竹區三埤國小傀儡偶戲社參加今年全國學生創意戲劇比賽，榮獲傳統偶戲類傀儡戲組國小組特優，連續4年蟬聯最高榮譽特優獎。圖／三埤國小提供
高雄市路竹區三埤國小傀儡偶戲社參加今年全國學生創意戲劇比賽，榮獲傳統偶戲類傀儡戲組國小組特優，連續4年蟬聯最高榮譽特優獎。圖／三埤國小提供

團團 花蓮

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