新北公布國際交流手冊 目標4年送500技職生出國研習

新北教育局今發布國際技職交流素養課程手冊，讓技職生及老師可透過教材提升交流品質，並目標4年內薦送500名以上技職師生至美、澳、日等國。此外，新北11所高國中小今也與加拿大簽署姊妹校，未來也將合作跨國教學、學生短期遊學等。

教育局長張明文說，新北市從2015年起薦送技職生赴海外研習，今日公布交流手冊及研習任務，包括國際禮儀、情境英語等，提升技職生國際交流品質。此外，新北也2030校校有國際姊妹校的目標前進，現已有16國、146校國際姊妹校，今日更與加拿大高貴林學區教育局簽署MOU，未來將推動教師增能、學生交換學習等合作。

協辦日本國際技職研習的淡水商工主任曾才榮說，疫後重啟金手海外研習，透過實地見學與動手操作，能有效提升學生國際學習視野，感受不同的學習文化，這些學習上的刺激，都將成為學生在國際化的道路上最重要的養分與經驗。