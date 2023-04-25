快訊

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

6牛「舌頭被割沒流血」集體離奇身亡！警頭痛找不到原因 專家：兇手可能是牠

新北公布國際交流手冊 目標4年送500技職生出國研習

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今發布國際技職交流素養課程手冊，目標4年內薦送500名以上技職師生至美、澳、日等國。圖／新北教育局提供
新北教育局今發布國際技職交流素養課程手冊，目標4年內薦送500名以上技職師生至美、澳、日等國。圖／新北教育局提供

新北教育局今發布國際技職交流素養課程手冊，讓技職生及老師可透過教材提升交流品質，並目標4年內薦送500名以上技職師生至美、澳、日等國。此外，新北11所高國中小今也與加拿大簽署姊妹校，未來也將合作跨國教學、學生短期遊學等。

教育局長張明文說，新北市從2015年起薦送技職生赴海外研習，今日公布交流手冊及研習任務，包括國際禮儀、情境英語等，提升技職生國際交流品質。此外，新北也2030校校有國際姊妹校的目標前進，現已有16國、146校國際姊妹校，今日更與加拿大高貴林學區教育局簽署MOU，未來將推動教師增能、學生交換學習等合作。

協辦日本國際技職研習的淡水商工主任曾才榮說，疫後重啟金手海外研習，透過實地見學與動手操作，能有效提升學生國際學習視野，感受不同的學習文化，這些學習上的刺激，都將成為學生在國際化的道路上最重要的養分與經驗。

獲薦送至美國技職研習的新北高工資訊科三年級蔡松陵表示，感謝新北市在國際教育政策，讓他有機會前往美國參加研習，對開拓國際視野有非常大的助益。

新北11所高國中小今也與加拿大簽署姊妹校，未來也將合作跨國教學、學生短期遊學等。圖／新北教育局提供
新北11所高國中小今也與加拿大簽署姊妹校，未來也將合作跨國教學、學生短期遊學等。圖／新北教育局提供

教育局 遊學

延伸閱讀

備戰2024 國民黨26日提名徐巧芯羅明才

緝獲幫派互開槍尋仇涉案8人 侯友宜再赴新北刑大關切

新北河川千瘡百孔 五股又見泡泡溪

陸方稱邦交國訪台自欺欺人 何志偉回擊台灣與國際交流不是大陸說了算

相關新聞

台南永康出租套房起火 崑大10名學生校方要輔導轉住

台南市永康區大灣路942巷一棟三層樓出租套房上午突然起火冒出濃煙，雖然沒有人受困受傷，但是今天彰化火警多人傷亡，套房也有...

新北公布國際交流手冊 目標4年送500技職生出國研習

新北教育局今發布國際技職交流素養課程手冊，讓技職生及老師可透過教材提升交流品質，並目標4年內薦送500名以上技職師生至美...

最好的母親節禮物 弘光科大美髮系大一生韓國國際賽獲金獎

弘光科技大學美髮造型設計系15名師生參加「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」，獲得12座金獎及4座銀獎佳績，其中有...

餐飲科3師各懷本領合作創業 用行動為學生找出路

私立中山工商餐飲管理科培育不少實務人才，專業教師簡正佳、梁育銓、龔逸宸近期合作創立麵食館，3人除了教學經驗，也分別待過連...

崑大視傳系荷蘭湛藍設計獎4金3銀 以設計開啟國際視野

崑山科技大學視覺傳達設計系曾薫誼、蔡銘君老師領軍參加荷蘭湛藍設計獎2023 Indigo Design Award，自4...

金點新秀設計獎入圍公布 台南應用科大連13年全國第一

2023金點新秀設計獎今年全台55校、121系5005件作品參賽，前天公布初審726件入圍名單，其中台南應用科大入圍多達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦