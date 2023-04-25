北市達人女中8月改名「達人高中」 國中部首度招收男學生

台北市知名私校達人女中籌備多年，國中部113學年度將首度招收50名男學生，同時改名為「私立達人高級中學」。台北市教育局今表示，校方去年9月函報要取消國中部招生性別限制獲同意，今年2月經董事會決議更名，教育局3月審核通過並函知各校及所有機關，目前北市私立純女校還有2校。

達人女中是一所天主教學校，由耶穌孝女會修女所創辦，1956年來台、1965年接辦再興中學女生部，1976年奉准獨立更名為「達人女中」，1981年開始招收高中部女生，成為「達人女子高級中學」並附設有國中部的完全中學。

達人女中校長李美鶴表示，性別平權是時代趨勢的議題，天主教學校有社會責任，希望純女校在時代浪潮上，能有一些元素讓學生發展更全面。她強調，校方10年前即開始規劃要招收男生，加上港湖區沒私校供男生就讀，校方招收男生既能應時代趨勢，也能滿足當地家長期待。

李美鶴說，國中部新學年將招收50名男學生，男女混班，校內也因應增設運動空間、廁所等相關硬體設備，至於高中部是否跟進招生還要再評估。

教育局中等教育科長黃喬偉表示，達人女中現有700多位學生，校方去年9月函報要取消國中部招生性別限制獲同意，今年2月經董事會決議更名，教育局3月審核通過並函知各校及所有機關。

教育局副局長陳素慧指出，校方若認為涉及學校發展，有必要做擴大招生，經董事會同意可函報教育局，達人女中新學年度將改名為達人高中，高中部仍只收女生，國中部男女都收，但班級數沒增加。目前北市私立純女校還有衛理女中和金甌女中。