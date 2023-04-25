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踏實前行、勇於追夢 屏東足球小將獲選模範生受獎

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣東港海事航運管理科高二生林姵綺（左一）、家政科高二生沈珮芠（右一）在校擔任幹部期間發揮所長，熱心助人備受同儕肯定今獲獎。記者張已亷／攝影
屏東縣東港海事航運管理科高二生林姵綺（左一）、家政科高二生沈珮芠（右一）在校擔任幹部期間發揮所長，熱心助人備受同儕肯定今獲獎。記者張已亷／攝影

鼓勵年輕學子發揮所長、勇於逐夢，屏東今舉辦111學年度中等學校模範生表揚大會，於全縣56所國高中選出84位模範生受獎，嘉勉學生優秀表現；縣長周春米表示，就學期間是構築人生發展重要基礎階段，獲獎學子具備多元特質受同儕關注，脫穎而出成為模範生，台灣民主社會保障兒少表意權，期勉大家持續展現活力，創造無限可能。

活動中放映各模範生對屏東未來發展的許願影片，不少學子期許地方多辦藝文活動、體育賽事，擴增課外視野，也有原鄉學童希望提升偏鄉教育量能、視障學童則期盼設立視障生特殊考場等，縣長周春米承諾持續完善縣內整體教育環境，讓孩子都能帶著夢想堅持努力向前奔跑。

來義高中2年級生陳皓今穿戴排灣族貴族服飾受獎，與家人合影笑容滿面，他是校內足球隊長，出外比賽屢創佳績，目前擔任中場位置，曾獲選U17國家代表隊至越南培訓，他說，兼顧課業、訓練非常不容易，未來想去輔仁大學就讀，持續專攻足球運動。

教育處表示，今年表揚大會以「希望為名，永續向前」為主題，表揚具備「好品德、樂學習、勤奮不懈」等特質的學生，勉勵學子以自身經歷轉換為正能量去影響周遭的人，持續發揮影響力，激勵同儕見賢思齊，攜手踏實努力，成就美好未來。

屏東縣來義高中2年級生陳皓（左三）今穿戴排灣族貴族服飾受獎，與家人合影笑容滿面。記者張已亷／攝影
屏東縣來義高中2年級生陳皓（左三）今穿戴排灣族貴族服飾受獎，與家人合影笑容滿面。記者張已亷／攝影
屏東縣來義高中2年級生陳皓（左三）今獲模範生，他說，兼顧課業、訓練非常不容易，未來想去輔仁大學就讀，持續專攻足球運動。記者張已亷／攝影
屏東縣來義高中2年級生陳皓（左三）今獲模範生，他說，兼顧課業、訓練非常不容易，未來想去輔仁大學就讀，持續專攻足球運動。記者張已亷／攝影
屏東縣今舉辦111學年度中等學校模範生表揚大會，於全縣56所國高中選出84位模範生受獎，鼓勵嘉勉學生的優秀表現。記者張已亷／攝影
屏東縣今舉辦111學年度中等學校模範生表揚大會，於全縣56所國高中選出84位模範生受獎，鼓勵嘉勉學生的優秀表現。記者張已亷／攝影

屏東 足球 視障

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