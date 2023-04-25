雙語政策中小學一頭熱 學者揭「越早學越好」僅是迷思

立法院預計明日審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，學界和教育團體今呼籲，公民團體提案連署要求停止雙語政策已逾5000人響應，可見教學已受影響、民眾對政策充滿疑慮。學者指出，「語言越早學越好」僅是迷思，早在90年代學界就做過研究，發現高中職生在經過國中正式英文課程後，英語能力與提前學習與否沒有關係。

立法院司法及法制委員會預計明日審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，但學界今天召開記者會率先呼籲，應先停止審議草案、檢討錯誤政策和亂象叢生的教學現場。

台師大英語學系兼任教授周中天表示，雙語國家或社會可分為兩樣態，如將主流族群語言作為官方語言，或將外來族群語言作為官方語言。

前者多是自然形成的雙語社會，如瑞士即通行德、法、義和羅曼什語，政府再將德、法、義語訂為施政使用官方語言，多種語言早已通行於社會，具備語言自然環境。

周中天指出，後者代表為新加坡，政府將英、中、馬來語等作為法定語言，卻只將英語作為官方語言，語言政策固然有政治、經濟上的效果，但人民便無法使用熟悉的母語學習，不利深層思考，也不能用於高階的政治、經濟或文化探究，容易失去本國語言的文化主體性，變成文化殖民地。

雙語政策自從上路以來反對、質疑聲浪多來自學界或教師，不少家長仍抱持英語越早學越好、贏在起跑點的思維，地方政府也配合民意，提前學生英語課程實施年級，或由家長將學童送往補習班。

但周中天指出，90年代學界已完成相關研究，當年調查全台1250位高中職學生，先做英語能力測驗再回溯調查學生是否國中前就學過英語，經分析後發現，在學生都經歷過國中階段正式英文課程後，聽說讀寫各方面英語能力都與是否提前學習沒有關係。英語學習成功需要社會、課程、教法等因素考量，絕非越早學就越好。

東海大學外文系講座教授何萬順則指出，未來廉價但實用的AI語言科技將快速興起，英語「人」才市場需求將持續降低，此時以舉國之力推動雙語教育，專業學科與其他語言恐受到嚴重排擠和減損。正確作法應是回歸英語為學科的教育，再納入AI語言科技，並重點強化大學中外語學系的專業教育，培養高階語言人才，彌補科技的不足。