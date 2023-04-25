公私部門台日匠師合作 逍遙園榮獲國家文化資產保存獎

文化部「第六屆國家文化資產保存獎」公布得獎名單，高雄市歷史建築「逍遙園」在8縣市、12案中脫穎而出，獲保存維護類獎。保存貢獻類得主是李乾朗，保存傳承類得主為施至輝。

文化部國家文化資產保存獎每3年舉辦一次，經過長達6個月的初審、複審、現勘、決審等嚴謹程序，堪稱文資界奧斯卡的全國文化資產最高榮譽。高雄市文化局長王文翠表示，此次逍遙園獲獎，是高雄連續兩屆榮獲國家級文資獎項的肯定。感謝評審委員對高雄文化資產維護工作的肯定，文資維護最花費時間精力，也是城市文化的奠基石，每一個個案都花費數年到十數年的努力才會初具規模。

王文翠說，近日高雄見城之道的開放、哈瑪星歷史街區成形、左營鳳山眷村蔚然成村，都是高雄長年耕耘文資保存的成果。今年首度呼應國際古蹟遺址日擴大辦理文資月活動，也體現了高雄文資能量厚積薄發。

「逍遙園不只是一個單純文化資產建築的修復，更是一個建築與城市文化的重建工程。」主持逍遙園修復工作的高雄大學建築系教授陳啓仁表示，獲獎對參與過逍遙園保存各階段的團隊與個人，都是莫大的鼓舞與激勵。逍遙園的保存議題，橫跨了都市紋理的梳理、近代史的研究，以及建築營造技術的考證與還原，過程中展現了公私部門的合作，與台日匠師的國際交流。