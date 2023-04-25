雙語國家發展中心條例才剛流會又排審 民團籲「拒審」

立法院司法法制委員會3月15日併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，卻因出席委員人數不足流會，將於明天重新審查。全教總今天召開記者會，網路上已有超過5000人連署希望停止雙語政策，呼籲立法院應停止審議「雙語國家發展中心設置條例草案」，嚴肅面對雙語政策帶來的災難，讓台灣教育回歸正軌。

全教總理事長侯俊良表示，去年國發會將「雙語國家發展中心設置條例草案」送入立法院司法法制委員會討論，經排審後因爭議過大仍卡在委員會，但「多語臺灣，英語友善」行動聯盟日前在公共政策網路平台提案，希望政府停止錯誤的雙語政策，2天就超過5000人連署，顯見各界對雙語政策仍充滿疑慮。

侯俊良呼籲立法院，目前連署人數仍在增加中，司法法制委員會竟還要在本周三繼續排審，呼籲立法院朝野立委明日應該「拒絕審查」，若執意要審，應是要反問國發會問題解決了沒。

立委王婉諭表示，雙語政策被教師、學者都反對，支持提升國人提升英語力與國際接軌，但政院推動後，政院對雙語政策內容也不清楚，豪擲百億未見成效，更導致老師疲於奔命。作為一名家長，她感受到推動政策的美意，若英文不夠好的學生、老師，往往會讓學科無法推進，也無法好好學習，讓學習更Ｍ型化。

王婉諭也提到，先前曾問國發會、教育部，雙語政策已由教育部推動，為何還要推中心，兩部會卻無法回答，更讓人質疑必要性何在。她也提到，上次3月15日審議，到現場除了召委以外，一名委員會的委員都沒有，最後因人數不足而散會，顯見執政黨委員也無法支持此政策，國發會應該懸崖勒馬。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩說，台大人社院辦過論壇、新書發表，說明雙語政策不可行，也不解為何政策是國發會在推，教育部卻變成執行單位，但該政策未經過專業諮詢、政策辯論，就強推甚至要立法，讓人震驚。

廖咸浩也提到，國發會認為雙語政策能增進年輕人國際流動率，但以菲律賓與日本為例，菲律賓國際流動率頻繁，但英語能力，卻只能讓菲律賓國人在國外當移工；日本英文是亞洲後段班，但日本經濟、科技、文化絕對是領先群倫，顯見國際流動率、英語能力與國家實力，並無直接關係。

廖咸浩也說，過去各界認為雙語政策典範是新加坡，但新加坡早在1978年放棄「雙語雙精」的政策，改為局部雙語政策，但新加坡卻選擇獨尊英語，華語、馬來語等母語僅留作一個學科，導致全國超過七成華人家庭在家只講英語，母語嚴重流失。

立委陳以信表示，雙母語國家幾乎都有歷史淵源，並非非自由意志的轉變，例如新加坡以英語為主，是因為殖民緣故，但台灣現在是多語社會，卻沒有一個母語是英文，在這比例下，如何讓英語作為雙語的其中一語，把英語作為雙語政策，擺在台灣一開始就是個錯誤。