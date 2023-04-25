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國中生改造「i Clean 機器人」 除掃拖地還會除草搬運

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商國中部學生莊詠甯、李合娩與陳柏安（左至右），研發改造家庭小幫手「i Clean 機器人」，獲第五屆科技教育創意實作競賽科技任務組銀牌。圖／中山工商提供
中山工商國中部學生莊詠甯、李合娩與陳柏安（左至右），研發改造家庭小幫手「i Clean 機器人」，獲第五屆科技教育創意實作競賽科技任務組銀牌。圖／中山工商提供

教育部主辦第五屆科技教育創意實作競賽，中山工商國中部一年級學生陳柏安、李合娩和莊詠甯，研發改造家庭小幫手「i Clean 機器人」，除了原有掃、拖地功能，再增加除草、搬運功能，勇奪「科技任務組」銀牌。

中山工商校長林昭億表示，學校去年才成立國中部，一年級學生陳柏安、李合娩、莊詠甯，在國中部生活科技課程組長楊鎮澤指導下，改造市場現有機器人，除了原有掃、拖地功能，再增加除草、搬運功能，參加第五屆科技教育創意實作競賽，在全國158支勁旅中，奪得銀牌，初試啼聲就一鳴驚人。

楊鎮澤在課程中安排多元有趣的內容提供孩子學習，鼓勵孩子們大膽跳脫框架式思維，從學生生活發想並將創意設計付諸實踐。

三名得獎學生是利用市面的掃地機器人為基礎，增設除草功能及透過程式加入圖形碼，讓割草時能修剪出創意圖騰，並可協助搬運物品。研發過程將遇到的問題做分析，且擬定解決策略，最後成功設計出家庭的小幫手「i Clean 機器人」。

陳柏安表示，首次參加大型比賽，起初運用3D建模程序時屢試屢錯，後來不畏困難突破，決賽上午場評審提問都對答如流，下午場提問問題出乎意料之外，還好事先準備充分，加上臨場靈巧應對，才安全過關。頒獎唱名時，大家都很緊張，聽到佳作和銅牌都沒分時，心涼了一大半，直到聽到銀牌得獎隊伍，大家激動振奮，努力終有所獲。

莊詠甯說，獲勝值得開心，但最大收穫是學習如何介紹產品的發想，平日口條訓練也更能從容地應對評審問答，尤其抗壓性及培養團隊默契，是一次很棒的學習經驗。

李合娩表示，雖然研發過程失敗無數次，甚至有次接錯電路導致燒毀元件，還冒出焦味，心情很挫折，還好有老師的耐心指導，重新修正練習，最後成功將創意付諸實現，很有成就感。

中山工商國中部學生李合娩、莊詠甯與陳柏安（左二至右一），感謝組長楊鎮澤（左一）指導。圖／中山工商提供
中山工商國中部學生李合娩、莊詠甯與陳柏安（左二至右一），感謝組長楊鎮澤（左一）指導。圖／中山工商提供
中山工商國中部學生莊詠甯、李合娩與陳柏安，研發改造家庭小幫手「i Clean 機器人」，獲第五屆科技教育創意實作競賽科技任務組銀牌。圖／中山工商提供
中山工商國中部學生莊詠甯、李合娩與陳柏安，研發改造家庭小幫手「i Clean 機器人」，獲第五屆科技教育創意實作競賽科技任務組銀牌。圖／中山工商提供

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