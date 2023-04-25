資源班師生比14年前早有附帶決議 全教產轟能落實嗎？

立法院教育及文化委員會昨二讀完成特殊教育法修正草案，特教預算增加占比、資源班師生比均未入法，以附帶決議結案。有關資源班師生比，全教產今天說，該法14年前修正時就以1比8列為附帶決議，到今天竟都未落實，質疑新的附帶決議會落實嗎？

教育部推動融合教育，讓特教生大部分時間都能在普通班上課，若有需求再安排到資源班接受個別化服務，被稱為「分散式資源班」，但多年來沒設班級人數上限，師生比嚴重失衡。立法院教委會昨審議特殊教育法修正案，會中通過附帶決議，有關分散師資源班師生比，請教育部以5年達成師生比1比8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求落實辦理。

全教產今天說，教育部雖表示降低師生比於短時間內立法，執行上可能出現困難，但1比8早在民國98年就訂出來，到今天竟都未落實，新的附帶決議會落實嗎？98年考量必有其緣由，但今天有更多障礙程度比以前嚴重學生在普通班，故資源班巡迴班師生比應比照「幼兒教育及照顧法」入母法。

全教產表示，如今各級學校是不得拒絕身障生入學的，但要推動融合、要幫助這些學生適應普通班生活，勢必需要協調協助之工作，特教老師需要耗費更多心力，絕對不會比以往輕鬆。另外，資源班學生因部分時間在普通班，故需要特教老師與普通班老師溝通協調、協助的勞務更多，所需耗費之心力絕不比集中式特教班少。

全教產也說，特教生能否適應良好，普通生的了解、尊重、接納是關鍵因素，所以特教師需要更多時間入班特教宣導，安排身障體驗活動，讓普通學生了解特教生遭遇之學習困境是「不能」而非「不願」，讓普通學生了解特教學生。然而，成功的融合教育需要老師更多的時間和精神去設計、溝通、協調等，融合是要以行動支持，不是喊口號就能融合成功。

全教產指出，目前許多學校實際師生比，都比教育部通報網的統計數據高，例如新屋國小目前1比26，是因為沒有納入疑似生，與這學年新鑑定通過的學生，因此呼籲資源班巡迴班師生比應比照「幼兒教育及照顧法」入母法，讓家長和老師們可以相信政府願意落實師生比的誠意。