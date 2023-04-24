特教評鑑確定不廢但可併這三考評一起辦 大專改這樣辦

特殊教育法正逢十年一次大修，教師團體先前呼籲應廢除特教評鑑，應併同校務評鑑或校長辦學績效考核；家長團體則認為不該廢除。最終經立法院教育及文化委員會審查，主管機關每四年至少應辦理一次評鑑，與學校校務評鑑、幼兒園評鑑或校長辦學績效考評，併同辦理為原則。另外，行政減量及指標簡化精神也入法。大專校院特殊教育評鑑，中央主管機關應每四年辦理一次，得以專案評鑑辦理。

立法院教育及文化委員會今天繼續審查特殊教育法修正草案，特殊教育評鑑存廢備受各界關注。特教團體認為，特教評鑑類似健康檢查，可讓師生共好；教師團體則認為沒必要，特教評鑑就是看一堆書面資料，更淪為軍備競賽，將造成教師負擔，不如把時間留給學生。

根據行政院版特教法草案第52條，涉及特殊教育評鑑。立委林宜瑾表示，教育部提會版本是寫，主管機關每四年辦一次，或依學校、幼兒園評鑑周期或校長績效考評併同辦理，但「或」應該為「如遇」，增加條文強度，她期待在沒廢除前，用併同辦理來執行，避免評鑑內容疊床架屋。

立委吳思瑤、張廖萬堅則說，大方向希望簡化程序、行政減量，減少特教人員負擔，評鑑目的是希望好的予以獎勵，弱的則協助輔導。另外，高教特教評鑑，建議定時納入四至七年一次的校務評鑑辦理，不該僅是「定期」。

立委王婉諭則要求釋疑，究竟併同辦理是時間在一起，還是指校務評鑑就納入特教特教評鑑。她認為，特教評鑑指標與校務評鑑內容不完全相似，但可在同一年辦理，不該連項目都併同辦理。

最終全案經教委會審議，確立法條內容為「主管機關每四年至少應辦理一次評鑑，與學校校務評鑑、幼兒園評鑑或校長辦學績效考評，併同辦理為原則。」另外，行政減量及指標簡化精神，也確定入法。

大專校院部分，考量現行書面審查不如專業評鑑完備，未來書面評鑑指標、評鑑人員講習皆要優化，將明訂「大專校院特殊教育評鑑，中央主管機關應每四年辦理一次，得以專案評鑑辦理。」