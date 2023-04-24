特教法預算卡財政紀律法改不了 靠附帶決議逐年增預算

近年少子化雖然總體生源減少，但特教學生人數卻是不減反增。朝野立委提案修改特教法，每年特教預算應從4.5％提升到5％。但受限財政紀律法，不得增訂固定經費額度或比率保障，經主計總處釋疑後，該條文確定無法調整比率，最終僅通過附帶決議，教育部應依未來各教育階段學生數預估值，合理寬編年度特殊教育預算，並逐年增加，保障特教學生學習權，並維護教學現場特教品質。

特殊教育法暌違14年大修，立法院教育及文化委員會今天繼續審查特殊教育法修正草案。根據第9條特教預算比率，立為提案中央應從現行4.5%提升至5%，地方政府則從5%提升為5.5％。

朝野立委均表示，這十年來，學生數逐年下降，特教生卻逐年增加，特教生占比從10年前2.05%到現在4.8%。但特教預算卻從4.61%，下降到現在4.53%，雖然合乎特教法預算最低標，換算下來，每名特教生分教預算只能分到10年前的一半，修法是大工程，應從預算著手去思考。

立委吳思瑤說，少子化下，高中以下特教生10年仍增7810人，但特教預算占比卻14年未調整，她提議中央應從現行4.5%提升至5%，地方政府則從5%提升為5.5％。已經有13縣市特教預算達5.5%以上，僅基隆市4.85%是全國唯一低於5%，修法提高預算比例可行。

不過，教育部學務特教司長吳林輝說，主計總處說明，受2019年4月公布施行的財政紀律法，各級政府及立法機關訂定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，若訂了固定比率，恐會牴觸財政法。

吳林輝表示，這幾年特教需要重點支持，包括改善無障礙設施、特教助理員人力、師生比、心評等，為了符合財政紀律法，建議仍採院版，但可落入附帶決議，當無障礙環境、特教助理員及心評人員需增列經費，教育部就配合編列。

吳思瑤則質疑，財政紀律法雖說不能動，但條文是說明，當各級政府立法機關制定或修訂法律，不得「增訂」固定經費額度或比例保障。該法是針對任一法規修訂或本來沒比率，就不能新訂比率或保障，但特教法預算比率不是無中生有，原本就有比率，應該可作合理調整。

主計總處黃姓專委說明，財政紀律法說不能增訂，法案是鎖定預算比率下限，也就是不得低於該比率，但各部會仍可因應實際特教業務需求，給予合理經費支持。

最後該案仍依院版草案通過，但通過附帶決議，並在立委黃國書建議下，確保特教預算「逐年增加」能落款。

附帶決議條文如下，考量特教生人數增加，為推動普特融合教育、實施學前教育階段特殊教育、改善校園無障礙設施、調降分散式資源班師生比、減輕特教教師超額負擔（譬如：心評工作）、調整特教助理員合理待遇、滿足特教學生支持服務、加強資優及雙殊教育、發布第二期特殊教育中程計畫，教育部應依未來各教育階段學生數預估值，合理寬編年度特殊教育預算，並逐年增加，保障特教學生學習權，並維護教學現場特教品質。