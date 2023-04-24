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即時短評／修法迴力鏢 看不見教部「積極」解國教亂象

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
家長為孩子選擇私中，除了認為教學效果勝過公校外，教育政策不斷變動的焦慮感也是主因。圖／聯合報系資料照片
家長為孩子選擇私中，除了認為教學效果勝過公校外，教育政策不斷變動的焦慮感也是主因。圖／聯合報系資料照片

立法院前年底欲修私立學校法，一讀通過私立國中小不能用考試招生，但是否改成抽籤或其他方式，則交付朝野協商，儘管教育部潘文忠也支持修法，朝野協商卻無下文，直到立法院教委會日前要修國民教育法，竟出現修法「迴力鏢」，全案將交由教育部回頭研修私校法。但再問教育部如何修，卻還再等到國教法三讀後再召集各界意見，種種跡象皆看不出教育部要積極解決招生亂象，相關單位喊修法，卻無實際行動，才是真正助長國教亂象。

國內私中長年透過考試招生，家長基於對公校辦學「沒信心」，紛紛替孩子報考。每逢考季，甚至有補習班會包遊覽車載學生應試，也有學生全國私中考透透，部分小六學生甚至從中年級開始補習、超修，甚至四處拜師學藝，只求在上千名考生中脫穎而出。

立委前年底在教師團體支持下，提出私校法修正草案，一讀通過私立國中小不能用考試招生，但最關鍵的招生方式，卻交付朝野協商。教育部長潘文忠當時予以支持，甚至說私中考試招生是扭曲國教本質，但朝野協商至今沒下文，反倒私中改成多元入學動作還比較快，卻反讓軍備競賽「向下延伸」提早到國小就開戰，家長更是焦慮萬分。

如今再傳出將交由教育部回頭研修私校法，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生，教育部若早有修法盤算，細節不該一問三不知，更應在前年底修正私校法時堅持主張，不該等到現在。

今年的私中入學季，已在一片修法混亂中，犧牲了一票白老鼠，依照教育部長潘文忠說法，這次將等國民教育法這次修正案三讀後，才會依照附帶決議，邀集相關縣市政府、家長團體、教育團體，就這現象深入討論。教育部到底要不要禁私中考試、禁多元入學，立場應該盡早說清楚，不然明年度的私中招生又要開始了。

教育部 潘文忠 補習

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