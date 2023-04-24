影／教育部要修私校法斷私中小聯考 潘文忠曝修法時機

私立國中小聯考爭議頻傳，立法院教育及文化委員會日前審查「國民教育法」，私校學區、招生方式雖不用經教育部備查，但通過附帶決議，將由教育部研議修正私立學校法，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生，卻引來私中不滿。

教育部長潘文忠今天說，在國民教育法三讀後，教育部將依照附帶決議，邀集相關縣市政府、家長團體、教育團體，就這現象深入討論，希望在維持國民基本教育基本精神下，對私校招生情形做實務討論，這現象應該被改善，否則有違國民教育的基本精神。

立法院教育及文化委員會今天繼續逐條審查特殊教育法修正草案，心評專職化、分散式資源班師生比、特教評鑑等條文備受外界關注。

而在會前媒體聯訪，潘文忠被問及「私中小聯考」議題。潘文忠表示，過去部分地區私立國中如同聯招模式，社會各界非常關注，包含立委、民代、教育團體，皆提出台灣國民義務教育有這現象，應加以檢討。

潘文忠說，立法院審議國民教育法，委員有特別做成附帶決議，希望教育部主管機關應就這現象，考量私校法或子法提出改變作為。他表示，在國民教育法三讀後，會依照附帶決議，邀集相關縣市政府、家長團體、教育團體，就這現象深入討論，能在維持國民基本教育基本精神下，對於私校招生情形作食物討論，這現象應該被改善，否則有違國民教育的基本精神。