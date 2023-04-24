來識鱸魚真面目！ 台南學生做中學「游」了一趟

台南市南大附小與七股國小設計「來識鱸魚真面目」課程，小學生橫跨台南、高雄走到魚塭、賣場、飼料工廠，探究鱸魚主題，學生說，上完一整天課程，好像跟著鱸魚從產地到大賣場「游」了一趟。

這場課程是攜手台南大學USR，23日學生到大潤發台南店參觀時，水產課長賴衞介紹常見鱸魚的種類及產地，表示「每售出10尾鱸魚，就有8尾是金目鱸，既營養又平價」，並指導學生動手去鱗、去鰓、去內臟。南大附小學生江竑邑說，看到冰鮮區陳列七星鱸、金目鱸、銀花鱸，每一種鱸魚我都好想嘗嘗看。

高雄茄萣協益飼料通過ISO 22000與HACCP國際驗證，廠長楊文福將工廠設計為七個關卡，讓學生原料採樣、操作飼料浮水性、顆粒及各種品管等實驗，高度自動化的廠房讓學童驚呼連連。南大附小指導老師陳怡均表示，一顆顆飼料藏著大學問，感謝協益飼料善盡企業責任，敞開廠房供學童學習。

高雄彌陀傳承三代的養鱸世家許懷聰與葉芳夫婦，分享鱸魚養殖與管理，以及建立「鱸好家」品牌的甘苦談，並帶領學童體驗手拋網捕魚。七股國小學生蘇子琁說，網撒下去一尾尾新鮮肥美的金目鱸就上岸了，是難得的體驗，老師說要帶回去加菜，自己有了想跟同學一起挑戰糖醋魚料理的念頭。