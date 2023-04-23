電子廢棄物環境傷害大 聖功女中鹿角菜膠研製拿科學競賽特優

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市聖功女中學生參加全國高中學科競賽， 學生以「銀離子對於生物性電阻式記憶體影響之研究」獲得工程學科類特優。記者鄭惠仁攝影
台南市聖功女中學生參加全國高中學科競賽， 學生以「銀離子對於生物性電阻式記憶體影響之研究」獲得工程學科類特優。記者鄭惠仁攝影

台南市聖功女中學生參加全國高中第5分區科學競賽， 學生羅珮慈、張閔涵、曾毓晴以「銀離子對於生物性電阻式記憶體影響之研究」獲工程學科類特優，校方驕傲表示，在強手角逐的工程學科類共有12組參賽，獲獎隊伍只有聖功女中是純女生，且力壓高手獲得特優，挺進全國賽。

校長鄭麗蓉期待能培養更多潛力可期的科學女性人才，她說，該校在108課綱落實探究實作，並開設多元選修課程，培養學生對科學研究的熱情，激發學生獨立探究的潛能。也引進外部資源，透過成功大學STEM領域及女性研發人才培育計畫，邀請成大工程科學系教授張御琦來校科學講座，高二學生羅珮慈、張閔涵、曾毓晴便是在聽完演講後，對於具有環保特性的生物性材料的電阻式記憶體產生濃厚興趣，主動探索。

這3名學生思考關於電阻式記憶體的開發及製作會產生電子廢棄物的累積，希望嘗試運用方法改善此問題，並增加效能，幾次與指導老師方靖淼、吳美琍討論，並由老師促成與成大實驗室合作，學生犧牲寒假及利用課餘實驗探究、收集數據，發現可使用有機物質也就是鹿角菜膠來製作電阻式記憶體，但過程也觀察到有機物質本身效能並不是很好，所以在鹿角菜膠中加入添加物探討是否可以提升表現。

校長鄭麗蓉說，學校用心規畫每一課程、計畫、講座，主要希望提高學生於科學領域的思考力、創造力與自主學習的能力，培育學生科學探究的素養與問題解決能力，以面對未來的挑戰，期許能培育更多優秀的女性科學人才。

成大 108課綱

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