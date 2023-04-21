少子化下科系裁撤 瀕危私校安置教師專業大亂

教育部近期首度查核技專校院師資與任教系所是否相符，但私校人士指出，受少子化影響近年私立技專多裁撤、整併系所，部分教師因系所被裁撤，只好由學校安置到他系，導致出現航空管理系卻任用英文博士、護理背景教師卻帶餐飲實習課。教育團體呼籲，學校可和教師協調以行政工作代替授課，或提供專長培訓，開出適合安置系所的課程。

教育部規定專科以上學校各專業系所師資，至少應有七位與領域專長直接相關，對此，教育部近日首度針對技專師資進行查核。但私校人士向本報反應，師資專長不符背後因素在於少子化下科系整併，學校只能想辦法將科系遭裁撤的教師安置到他系，又學校經費捉襟見肘，也聘不到專業相符的教師。

高教工會組織部主任林柏儀指出，部分私校為符合教育部規定，多把通識或共同科教師放入各系編制內，表面上滿足七位專長教師的要件。再者，部分科系整併後，學校便把教師安置到專業邊界較寬鬆的科系，就曾聽聞航空管理系卻安置英文博士。

龍華科大校長葛自祥則談到，以機械系為例，課程內容多涉及熱力、流體力學等領域，安置材料、化工甚至航太博士不成問題；但太勉強的安置當然不妥，如餐飲系的教師卻被安置到管理相關科系，還是需顧及學生受教權。

私校工會副理事長尤榮輝則表示，少子化下減班、併班普遍，各系多有師資過剩壓力，正常狀況下不易安置，有些學校會祭出優退措施抒解壓力，同時透過修訂嚴苛的評鑑制度讓教師知難而退，但與高層關係夠好的教師，也可早早調至他系佔缺，也就發生專業和系所不符的狀況，如護理背景教師卻帶餐飲實習課。

尤榮輝談到，教育部查核各系師資，影響最大正是這群靠關係被聘任的教師，正常狀態的安置是其他系所剛好有專業相符的教師離退出缺，但機會很低。

尤榮輝指出，無論如何大學應以學生受教權為重，學校有責任安置過剩師資，建議及早規劃設立新系所，或與教師協調以協助行政工作代替授課，在窮盡一切努力安置未果後，不得已才資遣，但無論如何不可犧牲學生權益。

林柏儀也談到，科系若接受安置他系的教師，學校應適度給予專業培訓，引導教師以第二專長等開設符合安置科系專業的課程。