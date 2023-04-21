快訊

因2萬元起紛爭...妙齡女遭整鍋熱湯潑臉 加護病房急救中

又是炸彈客？恐嚇信稱「在基隆火車站放炸彈」 警地毯式搜查

台中高中生疑遭霸凌輕生 調查小組將約談相關人

中央社／ 台中21日電

台中市某高中生疑遭師長霸凌案，台中市教育局長蔣偉民今天在市議會指出，已由法律專家、學者及家長代表等組成霸凌調查小組，陸續約談相關人員，下週將開會加速處理。

台中市議會今天召開定期會進行「近日市轄高中霸凌案件處理進度及近5年中市校園霸凌事件處理情形」專案報告，會中多名市議員針對霸凌案發言，要求教育局深入調查，並重新遴選優秀校長重振校譽。

國民黨市議員張瀞分表示，教育局除要徹底調查及檢討，杜絕校園霸凌外，更重要的是要維護校譽，不要讓在校師生受到衝擊，加強禮義廉恥及生命教育。

民進黨市議員陳俞融認為，教育局更應注重學生升學壓力大、家庭因素、校園霸凌等心理輔導及關懷，及時改善學生的心理衛生問題，精進校園對於學生輔導機制，落實幸福校園，避免憾事再發生。

對於霸凌案調查，蔣偉民表示，霸凌調查小組由法律專家、學者、家長代表等組成，調查對象由小組決定，而校長因行政疏失不當已處分，霸凌調查小組會陸續訪談相關人員。

針對霸凌案的處理原則，蔣偉民說，首先是讓當事人離開，其次是儘速處理，第一時間由學校處理，但發現學校對此事的處理速度不如社會預期，下週將召開學校霸凌案相關會議，請代理校長一同討論相關案件，加速處理效能。

蔣偉民指出，教育局針對霸凌案採取的立場是儘快結束、輔導師生的心靈以弭平傷痛、遴選新的校長重振士氣，一定要記取教訓，希望調查結果儘快出來，讓此事落幕。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

霸凌 教育局 台中市

延伸閱讀

拿電蚊拍狂敲新兵頭部影片被瘋傳 陸軍十軍團：同袍嬉鬧非霸凌

官做到哪霸凌就到哪？英國副首相遭投訴後請辭

校園霸凌、狼師案頻傳 中市教育局：將逐案盯調查進度

會考專車疫情停駛3年 中市今年重駛 盧秀燕：六都唯一

相關新聞

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

違法扣薪環球科大挨罰7次 教團批：罰不到董事意義不大

專案輔導學校明道大學再被爆欠薪二個月，再遭教育部裁罰20萬元。專案輔導學校困境多為資金短絀，據教育部統計，目前違反教師待...

不只明道！「這兩所」大專違法減薪 累積最高被罰265萬

少子女化使台灣部分大專面臨退場危機，教育部統計，目前有3校違反「教師待遇條例」減薪或欠薪，累積罰鍰最高達新台幣265萬元

導演教學兩年課 學校竟因「這理由」要求退8成薪

新北市新北高工為執行新北創新教育加速器計畫，邀請導演陳良偉入校指導，但導演表示教兩年課卻因學校無法與教育局核銷，竟要退還...

17歲少年掃射當鋪51槍 李家同揭槍擊案與教育部的關係

一名劉姓少年昨天上午8時許涉嫌持改造步槍，朝土城一間當舖掃射後搭計程車投案，新北地方法院少年法庭今天（4/21）上午裁定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦