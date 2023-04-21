台中高中生疑遭霸凌輕生 調查小組將約談相關人

台中市某高中生疑遭師長霸凌案，台中市教育局長蔣偉民今天在市議會指出，已由法律專家、學者及家長代表等組成霸凌調查小組，陸續約談相關人員，下週將開會加速處理。

台中市議會今天召開定期會進行「近日市轄高中霸凌案件處理進度及近5年中市校園霸凌事件處理情形」專案報告，會中多名市議員針對霸凌案發言，要求教育局深入調查，並重新遴選優秀校長重振校譽。

國民黨市議員張瀞分表示，教育局除要徹底調查及檢討，杜絕校園霸凌外，更重要的是要維護校譽，不要讓在校師生受到衝擊，加強禮義廉恥及生命教育。

民進黨市議員陳俞融認為，教育局更應注重學生升學壓力大、家庭因素、校園霸凌等心理輔導及關懷，及時改善學生的心理衛生問題，精進校園對於學生輔導機制，落實幸福校園，避免憾事再發生。

對於霸凌案調查，蔣偉民表示，霸凌調查小組由法律專家、學者、家長代表等組成，調查對象由小組決定，而校長因行政疏失不當已處分，霸凌調查小組會陸續訪談相關人員。

針對霸凌案的處理原則，蔣偉民說，首先是讓當事人離開，其次是儘速處理，第一時間由學校處理，但發現學校對此事的處理速度不如社會預期，下週將召開學校霸凌案相關會議，請代理校長一同討論相關案件，加速處理效能。

蔣偉民指出，教育局針對霸凌案採取的立場是儘快結束、輔導師生的心靈以弭平傷痛、遴選新的校長重振士氣，一定要記取教訓，希望調查結果儘快出來，讓此事落幕。

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