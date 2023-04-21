新豐高中「跨群實作」課程 學生創作「必勝」披薩

新豐高中實習處今天與高三專門學程導師規畫與以往不一樣的祈福活動。讓資訊應用、商業服務、廣告設計、應用英語等專門學程同學實際操作，將學習二年的專業知識經由統整後，在實作課程製作披薩裡實現，「體現108課綱素養導向的精神」。

校方請來業界師資奇窯學堂總經理李志勇介紹創業模式，並以業界角度帶同學認識、重新檢視職場最重要的「學習態度」，讓同學能了解自己開店很容易，但後續的經營、管理及創業者態度更是重要。

接著李志勇帶領同學進行實作課程教學。他說，「服務業非常要求食品製作過程的衛生及品質，因此請同學清潔手部後，再帶上手套，才開始進行製作……」。李志勇一邊操作，一邊教導職場注意事項，再帶學生製作今天製作「必勝披薩」。

校長楊榮仁加入帶頭製作，接著高三準考生先從揉麵糰開始，然後壓平麵糰、上料，進窯烤車窯燒、了解如何在高溫環境保護自己，出窯後切割披薩入盒包裝。

校方表示，所有製作披薩過程都是同學實作，實現自己的「必勝（諧音披薩）」自己製造，也是勉勵每位同學自己的目標要自己堅持到底完成；而此次實作的披薩圓形，也是期許每位同學統測考試「圓圓滿滿！」

楊榮仁說，新豐高中專門學程除學習專業知能，最重要的就是能讓理論與實務結合，並導入業界資源，讓學生時刻與職場接軌。這也是新豐高中專門學程一直以來的教育理念，要教帶著走的知識，並體現108課綱素養導向的精神。