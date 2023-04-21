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南市幼兒園新生招生開跑 2歲幼幼專班增設19班240名額

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市幼兒園新生入園招生開跑，今年2歲專班增設19班提供240名額。圖／台南市教育局提供
台南市幼兒園新生入園招生開跑，今年2歲專班增設19班提供240名額。圖／台南市教育局提供

台南市教育局表示，112學年度公立及非營利幼兒園招生簡章、可招生名額已陸續公告，招生對象為學齡滿2歲至入國小前的幼兒，因應家長需求，今年幼幼班共增設19班，可提供240名額。援例採兩次登記(各園現場登記)，第一次登記時間為4月25日、抽籤為4月27日上午9時起；第二次登記時間5月3日，抽籤時間為5月5日上午9時起，請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

教育局表示，112學年度公立及非營利幼兒園招生簡章、可招生名額已於3日起陸續公告。招生對象為學齡滿2歲至入國小前幼兒（106年9月2日至110年9月1日）；配合政策調降公立幼兒園師生比，由現行的1比15，調降為1比12至1比13，降低師生比後，教師能更專注每位幼兒的照顧需求，師生間的互動頻率提高，有助於提升整體教保服務品質。非營利師生比則配合教育部國教署期程辦理。

市長黃偉哲表示，為提供更優質的公立幼兒園服務品質，市府已規畫更完善的機制並投入更多資源。家長選擇公幼有六大利多，包括延長照顧到6點、一人即成班、寒暑皆開辦、家長少負擔；教學活潑多元，含特色課程與閱讀素養」、設備充足、環境寬敞安全；師資優良、低師生比且師資穩定；健康餐點：營養師把關與中央廚房供餐；幼小銜接能提早適應，希望透過市府和學校的努力，讓家長安心的把寶貝小孩交給學校。

教育局鄭新輝局長表示，公幼課程由專業的幼教老師設計，活動多元且豐富，園內的設施設備皆符合規定且持續更新改善，可讓就讀公幼的孩子享有更高品質的學習。尤其在市長的支持下，自112學年度起各公立幼兒園將全面延長課後照顧時間到下午6點，以滿足雙薪家長的需求。此外，為減輕家長負擔，受托照顧的幼兒人數1人以上即開班，弱勢家庭免費，一般家庭家長每小時收費不超過50元，寒暑假皆開班，不足經費由市府負擔。

教育局補充表示，欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至「台南市公立幼兒園新生入園網」及「臺南市非營利幼兒園新生入園網」第一次登記入園抽籤當日，可至直播平台觀看抽籤實況，抽籤後即可於系統查詢錄取結果，不必到現場等候，錄取結果也提供家長線上即時查詢服務，招生作業公平、公正、公開。

台南市幼兒園新生入園招生開跑，今年2歲專班增設19班提供240名額。圖／台南市教育局提供
台南市幼兒園新生入園招生開跑，今年2歲專班增設19班提供240名額。圖／台南市教育局提供

幼兒園 教育局 公幼

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