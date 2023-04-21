明道大學再爆欠薪 校方：教師下周可領到薪資

明道大學再被爆欠薪兩個月，教育部裁罰20萬元。明道大學今天回應表示，董事會為展現辦學決心，已先行籌措短期資金提供給學校運用，並經由本校會計室主任查對確認，證實資金確實已存入學校帳戶，預計4月24日或4月25日一定能如期完成教職員工薪資補發作業。

教育部日前已依教師待遇條例裁處明道大學10萬元罰鍰並給予改善期。教育部今天指出，改善期到4月3日，依學校提供相關說明仍有未按月支給教師薪給、違反教師待遇條例情形，因此再裁罰20萬元。

明道大學表示，董事會改組持續進行改組，且待近期董事會協調與改組完成後，學校所需的校務資金將立即捐資到位，學校校務及教學運作均無虞。

據了解，教育部私校退場審議委員會一年多前把明道大學列為專案輔導學校，限制招收占總招生人數一成的境外生，明道大學已兩學年沒招外籍學生，台灣少子化讓招生雪上加霜，又限制加開長照等新系所，明道大學想與長照機構合作受挫，讓財務更吃緊。去年11月底傳出欠薪兩個月，學校籌措經費先發11月薪資讓教職員工過年，今年2月20日收到學生學費補發去年12月薪水，原本承諾補發今年1、2月薪資及228連假後正常發薪都跳票。