學生請假也可以賺錢？ 新北校園通APP還有這功能

新北校園通APP於4月25日起與7-ELEVEN經營的OPEN POINT合作APP點數兌換，積點APP的i點30點可兌換OPENPOINT點數1點，舉凡學生請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿等12項功能都可以積點，使用越頻繁點數累積越多。

新北校園通APP從3月起開始啟動積點功能，累積點數就已高達160萬點，未來將配合新功能的上線與活動的辦理，不定期增加累積點數的功能，如圖書借閱、積點趣教室、會考e點靈等。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT點數1點等同1元現金，不僅可於全台7-ELEVEN門市使用，還能跨餐飲、加油站、百貨、藥妝等20大通路當現金花，與新北校園通合作讓勤學親師生隨時隨地透過APP將累積的點數活用於日常消費，為全台產學APP應用模式。

教育局對此表示，校園通APP於上學年度起向下延伸至幼兒園、向上涵蓋至高中職，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的學校老師、家長和學生都可使用，今年2月開始開放私立學校申請使用。目前下載人數已突破48萬人次。