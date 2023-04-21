明道大學仍欠二個月薪資 教育部二度開罰20萬元

明道大學去年因財務狀況顯著惡化，遭列為專案輔導學校。三月初傳出欠薪兩個月，教育部依教師待遇條例已依法裁處十萬元罰鍰，並給予改善期至本月初，但教育部今天（4/21）指出，明道大學仍未按月支給教師薪資，近日再度依法二度開罰裁處20萬元。

位於彰化的私立明道大學去年即因財務狀況欠佳，遭教育部列為專案輔導學校，但該校去年11月起便陸續傳出教職員拿不到薪水，當時在董事會奔走下，籌措2億元並挹注校務長期運作資金，但三月初又被踢爆積欠一、二月薪資。

對於年初欠薪，教育部日前已依教師待遇條例裁處學校10萬元罰鍰並給予改善期。教育部表示，給予該校改善期到今年4月3日，依學校提供相關說明，仍有未按月支給教師薪給、違反教師待遇條例情形。

教育部指出，已於4月19日再次依法處以該校第二次裁罰新台幣20萬元罰鍰，仍將持續督促學校應確依教師待遇條例相關規定辦理。