綠獎講座 郭芙至中崙高中分享「那些海龜，教我的塑」

本屆綠獎徵件將於4/22世界地球日正式啟動，今年疫情逐漸趨緩，第八屆綠獎再次走入校園，邀請致力守護台灣生態的專家，走入校園與青少年對話。

今日4/20上午，本屆首場校園講座「那些海龜，教我的塑」，由海湧工作室副執行長郭芙到台北中崙高中，與師生分享自身多年研究海龜與走遍台灣海邊與海裡之所見所聞。吸引370位名師生到場聆聽，了解台灣海龜與海洋生態所面臨的狀況，並懂得如何開始關心與守護海洋。由中崙高中學務處林雨潔主任開場致詞，並致贈感謝狀予講師郭芙，講座內容豐富、收穫滿滿。

講師郭芙在學時，就對自然與海洋充滿好奇與興趣，期望能透過認識與所學，共同守護這地球上的大大小小的可愛生物，帶來正向改變。她分享自大學時開始做海龜研究，進而認識與愛上這個可愛的動物，也提及每1000隻從海灘上孵化的小海龜，在各種掠食者捕食與自然因素等種種因素下，僅有一隻小海龜得以成功長大為成熟的海龜，得以孕育下一代，這是多麽不易的成長之路。

一般可能會誤為海龜是視力不佳而誤食，但真正原因為海龜不認識塑膠袋，不知曉此非食物而誤食。現今海洋中有許多塑膠垃圾、海洋廢棄物等，造成誤食，影響海龜與其他海洋生物的消化與營養吸收，無法消化的塑膠導致腸胃堵塞進而慢慢死亡，這都是值得探討且需有所改變的議題。

「全台一年使用了54億個寶特瓶，平均每個人一年使用了200多個寶特瓶，這是多驚人的數據。」郭芙為海湧工作室創辦人之一，提及這數年來不僅是致力於淨攤活動，他們發現更重要的是必須「源頭減量」，才能有效改善海洋垃圾問題，更期望可以透過海洋教育，讓更多人明白自身生活與自然海洋的關係，學會珍惜與愛護。

最後郭芙也鼓勵同學別小看自己、發揮所長並勇於行動，可從觀察自身周遭事物，覺察並有所改變與行動，將理念藉由參與綠獎徵件傳達出去，讓更多人知道，每人一點改變與行動，就會很不一樣。

本屆綠獎將在5月5日前往雲林麥寮高中、6月17日於高雄鳳山高中，舉辦後續兩場校園講座。徵件活動4月22日至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然生態有興趣的學生以及新創團隊踴躍參加。

今年參與企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。綠獎主辦單位為聯華電子，並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。

講師郭芙在學時，就對海洋充滿興趣，期望能透過認識與所學，守護海洋生物。