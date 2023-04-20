教育部長不怕日本「達人」，卻獨怕大陸「土豆」？

怪事年年有，這幾年特別多。台灣號稱是多元包容的社會，但日前立委卻質詢教育部長潘文忠「中國的土豆是指馬鈴薯，但在國中的生物課本，竟然把馬鈴薯叫做土豆」，他大感詫異「台灣教科書怎麼可能用中國用詞？」，並表明將會請出版社修訂……。其實，很多日文漢字詞彙早輸入台灣，並在生活中紮根流傳，如達人、素人、定食，教育部長都不怕日本文化輸入，為何獨怕大陸的土豆？

其實，整起事件最無辜的是康軒文教事業，出版的國一下冊「生物課本」，第72頁內文在介紹「生物的命名與分類」時，有一個「三格漫畫」引導學生學習，提到「土豆很大顆啊？我說的土豆跟你說的土豆是同一種嗎？土豆＝馬鈴薯」……。

全世界各地的風俗文化、語言、用詞均不同，對同一種生物的稱法也未盡一致。生物課本的內容是想告訴學生「為何生物需要命名？」因為科學家在觀察、研究生物時，為方便紀錄，會將生物命名。後來隨著發現的生物種類逐漸增加，世界各地的科學家需要一套共同區分、歸類與命名生物的方法，以便彼此溝通……。

課本內容舉例說明兩岸對同一種植物的不同用詞，讓學生理解生物的命名與分類，放在不同的科，稱呼不同。台灣常說的「花生」，別名就是土豆；而中國大陸口中的「土豆」，則是馬鈴薯的別名。

圖／康軒出版國中生物課本「生物的命名與分類」章節，舉土豆為例說明。康軒文教提供

土豆也可以稱為落花生、花生、馬鈴薯、洋芋

如此單純、科學的事情，竟然可以被放大為「認知作戰」？

日前，時代力量的立委陳椒華就為了這件事，特地在立法院質詢潘文宗：「土豆是指什麼？」他回答，「我們的土豆是指花生」；陳椒華接著說，「中國的土豆是指馬鈴薯，但在康軒國一下冊的生物課本中，竟然把馬鈴薯叫做土豆」。潘文忠聽完後大表震驚，「台灣教科書怎麼可能使用中國用詞？」

陳椒華更進一步質詢，「有關自然科學名，教科書應該要審慎檢查，不該草率」。潘文忠立即回答，「如果是經過教育部國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，這部分若出版社誤寫，也會做糾正」。

對於教科書用詞引發輿論爭議，讓康軒出版社如驚弓之鳥，緊急發聲明稿道歉並解釋：原教材編寫目的在於提示生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如：土豆也可稱為「落花生」「花生」「馬鈴薯」「洋芋」（參考自教育部重編國語辭典修訂本）；甜椒也可稱為「燈籠椒」「 柿子椒」「菜椒」「大椒」（參考自農委會農業知識入口網）。

康軒進一步說明，因為教科書內容須經國家教育研究院審查，且任何內容的調整修改，皆須經其同意方能為之，因此，此版本後續會將修訂內容，依教科圖書審定辦法規定的行政程序送請審查。

到底誰對誰錯？只要上教育部《重編國語辭典修訂本》的網頁，輸入「土豆」搜尋，就一目了然。土豆釋義：1.豆科「落花生」「花生」的別名，參見「落花生」條。2.茄科「馬鈴薯」「洋芋」的別名。參見「馬鈴薯」條。3.豆科「葫蘆茶」的別名……。

圖／「土豆」確實是馬鈴薯的別名。翻攝自教育部重編國語辭典修訂本

違和感、達人、王道、素人都是日文漢字詞彙

被自家的《重編國語辭典修訂本》打臉後，潘文忠隨即推說，教育部線上的國語辭典有五種不同版本，每個都有適用對象，主要分為學術研究使用、適合中小學學習與教科書編定二大類。教育部重編國語辭典修訂本就是適合學術研究，從古到今範圍廣泛，而國語辭典簡編本、國語小字典都適合中小學教學使用，出版社這次引用參考研究型的重編版本，不適宜中小學教科書編輯、提供給師生教學使用。會請出版社修訂，也會請國家教育研究院依照相關程序做審視。

明明生物課本內容正確，康軒卻被要求修訂；明明土豆就是馬鈴薯的別名，只因為中國大陸日常將馬鈴薯稱為土豆，所以台灣的課本就不能出現「土豆＝馬鈴薯」的字眼，教育部還堅持要讓「土豆」從生物課本中消失。

顯而易見，陳椒華、潘文忠就是意識形態作祟。

如果「土豆」一定要消失，請問：其他外來用詞需不需要被消失？是否也有文化輸入、認知作戰的問題？還是只有中國大陸的用詞不行？

其實，教育部宣傳校園多元人才時，常使用的「達人」二字，就是來自日本，只是台灣民眾太習以為常，忘了很多用詞都是日語。

不只達人，還有違和感、王道、定食、素人、御宅，這些都是台灣人最常用的日文漢字詞彙。

當日本文化輸入台灣時，民眾並不覺得不妥，很多用詞都在社會紮根流傳了，這也凸顯台灣人開放的心胸以及對異國文化、語言的包容。

但，為何對中國大陸的用詞如此敏感？如果這次禁止「土豆」在生物課本中出現，下次還要禁止哪些對岸的日常用詞呢？西紅柿（番茄）、方便麵（泡麵）、彌猴桃（奇異果）嗎？

潘文忠部長就這麼不自信嗎？就這麼擔心民眾會因為書中寫「馬鈴薯＝土豆」就被統戰嗎？這種生物命名的事還是交給老師處理吧。建議部長多花時間，關心飽受「少子化」衝擊、正在救亡圖存的私校吧！這個議題可比「要不要刪土豆」還重大。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）