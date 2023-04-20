中市公幼缺額4019人 兩歲專班1782人擠破頭苦等

台中市公幼及非營利幼兒園4月16日剛完成第二階段招生，市議員張芬郁說，公幼3至5歲缺額達4019人，2歲專班卻擠破頭有1782人等備取，她要求市府及早盤點公共化幼兒園供應量，增收2歲專班。

教育局指出，公幼第2階段招生因每人僅能選擇1園報名，未獲正取的幼生仍可在第3階段到有缺額之園所報名，教局也將視各園招生情形及該行政區需求，調整未滿招幼兒園部分混齡班轉型為2歲專班，提供家長更多選擇。另，公幼辦理延長照顧服務還需要考量參加幼生人數、教保服務人力等因素，教育局刻研擬支持成班措施，建議中央酌予補助經費。

張芬郁指出，公幼缺額逐年大增，她初步了解與無法延長平日照顧時間和寒暑假有絕大關係，反觀非營利幼兒園彈性大，就無此問題，她建議市府比照高雄市，辦理延長照顧至到6點、寒暑假上課，1人就開班，可達到100%開辦率。

張芬郁表示，台中市公幼、非營利剛完成第二階段招生，幾乎所有公幼、附幼都出現缺額，缺額數達4019人，必須進入第三階段招生，開放給非台中市籍的幼兒就讀，以大里區過去一位難求的大里幼兒園本園為例，目前缺額有70人。

張芬郁說，但2歲專班搶破頭，全市設置82園2歲專班，可招收1602人，等待備取的人數有1782人，北屯一所非營利等待備取的人數就有193人；大里只有一所幼兒園招收2歲專班，還有32人等備取，霧峰有6園，還有18人等備取。

張芬郁要求市長督促教育局及早盤點全市公共化幼兒園供應量，雖然降低師生比可暫時「供需平衡」，但少子化浪潮不變問題還是存在，必須克服改建現有幼兒園設備，朝增收2歲專班的方向前進，接續再研議轉辦理公托的可行性。

目前284所公立幼兒園開辦延長照顧服務有198家、開辦率79.5%，張芬郁要求「媽媽市長」讓延長照顧服務開辦率達100%，她全力支持預算。