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馬鈴薯變成土豆 基進黨議員揭國小教科書：這一詞也是中國用語

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣基進黨台南市議員李宗霖認為，本土語言才是台灣唯一活路。圖擷自李宗霖Lí Chong-lîm
台灣基進黨台南市議員李宗霖認為，本土語言才是台灣唯一活路。圖擷自李宗霖Lí Chong-lîm

康軒教科書把馬鈴薯稱為「土豆」，由於是中國大陸用語，因此在網路上掀起熱議。對此，台灣基進黨台南市議員李宗霖表示，有爭議的用語不僅土豆，國小三年級的教科書也把「青椒」寫成中國用詞「菜椒」。

李宗霖日前在臉書上發文，指出教科書把馬鈴薯寫成土豆，有兩個層次可以討論。首先，李宗霖認為台灣人對中國語詞、文化入侵意識不足，「這次教科書脫箠（thut-chhê），不只出版的康軒有份，教科書的審查機關國教院也要負責，康軒國小三年級的教科書『青椒』也寫成中國用詞『菜椒』，這也沒有審查到」。

李宗霖透露除了教科書，現在很多本土派的政治人物也很習慣使用「支語」，例如「接地氣」、「質量」，慢慢地大家已經沒感覺差別了。李宗霖坦言很多年輕人流行「小紅書」、「抖音」，以及中國綜藝節目，「在網路平台上，新的流行語都是從對岸來的，文化入侵我們的下一代，這更嚴重」。

另外，李宗霖指出「使用本土語言是台灣唯一的活路」，現在中華民國以華語為主體的教育以及語言環境，被「支語」入侵也是常有的事，因為這兩個就是一樣的語言。過去台灣人在島嶼生活，講南島語言、客家語、台灣話，自從國民黨來台灣之後，全部要求講華語，阿公、阿媽、阿婆變成「爺爺、奶奶」。

李宗霖表示其實台灣人開始講華語後，就已經跟中國同化了，相同的語言受強勢流行文化影響，怎麼樣都沒辦法抵擋。最後，李宗霖強調台灣人要提升敏感度，理解中國文化入侵，但最重要的是把本土語言撿回來，「只有語言不同才不會被同化，語言不同才能避免認知作戰，語言不同才能維持台灣的主體性，也是台灣民主自由的最後防線」。

語言 台灣人 康軒 基進黨

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