性別平等教育日元年 潘文忠感謝「她」借了日子

23年前屏東高樹國中葉永鋕事件，引起台灣社會對性別教育討論與重視，教育部今年起訂定每年4月20日為性別平等教育日，今也舉辦教育日活動。教育部長潘文忠表示，他感謝葉永鋕母親將4月20日借給台灣社會，希望每個孩子，都能為自己的模樣感到驕傲與自信。

2000年4月20日發生葉永鋕事件，各界開始重視性別教育，並從「兩性平等教育法」草案，於事發4年後制定公布「性別平等教育法」，希望透過性別平等教育法，促使學校注意性別弱勢者處境，建立性別平等教育資源與環境。

在我國歷史上第一個性別平等教育日，教育部在國家圖書館辦理「420性別平等教育日」活動。教育部性別平等教育委員會委員羅燦煐表示，30年前正好參與性平法草擬，性別平等教育法推動至今，很多年輕人都是性平世代，這是30年來耕耘的結果。

羅燦煐也說，多年前的4月20日，台灣喪失了年輕生命，他的生命卻讓台灣性平發揚光大，希望不要再有任何學生無法繼續長大，也希望性平無止盡地發展，跨部會也能落實性別平等，讓性平不只是教育，而是台灣人民的日常。

潘文忠表示，今年是性別平等教育元年，今天則是讓人百感交集的日子，當時葉永鋕媽媽曾有一句話，雖然她少了一個孩子，但她相信台灣社會能因為永鋕的離開，讓各界了解在各界角落，仍有不同性別氣質的孩子正承受著調侃、歧視甚至是霸凌。

潘文忠也說，在未來每一年的4月20日，都提醒著大家要透過課程與活動教育連結，讓所有孩子能在校園中被溫柔平等對待。而從今年8月起，全國各級學校將提供免費生理用品，支持照顧不利處境的學生，同時透過讓生理用品實物走進校園，讓更多師生可以坦率認識及討論「月經」這件事。

另外，「Happeriod—關於月經的點點滴滴」特展將於4月20日起在國家圖書館、國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立台灣科學教育館、國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館、國立自然科學博物館等8個場館同步展出至5月18日，促使社會大眾積極參與月經議題的倡議，形塑理解月經文化，建構更友善的性別平權環境。