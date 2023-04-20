大雷雨造成竹北停電 小學生移到明亮處上課

竹北市興隆國小今早師生到校上課發現教室漆黑一片無電可用，才知學校受到昨晚大雷雨影響，造成供電設備故障，有家長接到校方通知擔心孩子摸黑上課或沒午餐餓肚子，還有家長求助民代要求台電盡快協助搶修；對此校方呼籲家長放心，營養午餐不受影響。

新竹縣教育局表示，興隆國小營養午餐因採團膳供餐方式，是由廠商中央廚房烹煮，因此目前學校停電的狀況並不會影響營養午餐供應，另外教室停電以致光線不足無法上課，也已請老師調整課程內容，將學生移至明亮處進行上課。

興隆國小校方指出，因昨晚雷雨造成校內高壓電設備毀損，目前全校仍處於停電情況，雖營養午餐不受影響，但校內飲水機都停擺，學校已在今天早上為各班準備一桶6公升的礦泉水，也在早上上學前通知家長為孩子準備飲用水。

據了解，昨晚6時許校內就出現供電異常，當時學校內仍有師長，出現停電後便通知台電前來處理，但因竹北出現大停電，造成台電人員直到深夜才前來，期間就連興隆國小老師都在現場協助處理直到清晨，不過仍遲遲無法修復，經評估需更換高壓電設備，最快今晚學校才能復電。