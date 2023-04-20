除了土豆還有「亮點」 游梓翔：潘文忠抗中意識形態發作鬧笑話

土豆的定義成為話題，世新大學口傳系特聘教授游梓翔在臉書表示，除了土豆還有亮點，「亮點」一詞也來自大陸流行語。教育部長潘文忠口中「學術用的」重編版本沒有收錄這個詞，但是「專門給出版社，中小學生使用」的簡編版本，可以用來編教科書的，卻收錄了「亮點」，這怎麼得了，快快把這個「亮點」消滅吧！

游梓翔說，立委質詢說康軒生物課本把馬鈴薯稱為土豆，教科書被大陸用語滲透了，教育部長潘文忠卻義正辭嚴說，「台灣教科書怎麼可能用中國用詞」、「審查不可能通過」。結果被發現，教育部「重編國語辭典修訂本」也收錄「土豆」這一條目，指「土豆」是「茄科『馬鈴薯』、『洋芋』的別名」，部長被自己編的辭典給打臉了。

潘文忠被媒體問及時回應稱「教育部辭典有二大類，重編版本是提供學術研究用，簡編版本才專門給出版社、中小學生使用，使用重編版本應用在教科書編輯，並不適宜」。游梓翔說，但是部長大人，教育部的簡編版本也有「土豆」這一條呢，底下說「大陸地區指馬鈴薯」。康軒課本裡說的「糖醋土豆絲」，本來就是湖南菜的稱呼，何錯之有？

游梓翔表示，作為一部之長，回答問題之前，是不是應該自己或請幕僚代勞，先查一查教育部編的辭典呢？連續自打臉兩次實在有點離譜了。這本是一件再小不過的事，兩岸語言互相學習模仿很自然也很常見，怪只能怪自己的抗中意識形態發作，鬧出笑話。