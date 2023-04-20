學生參與校務會議／教團：想法進步 擔心流於形式

國教法修正草案初審通過，國中小校務會議未來應邀請學生列席，許多校長肯定立意良善，但憂心學生尚在學習階段，不熟悉會議程序，校務會議內容並非都與學生相關，學生恐難完整思考，貿然參加並不適合，大都認為應有足夠訓練等配套措施，否則恐怕「好事會變成壞事」，流於形式。

對於國中小校務會議邀請學生列席，親師反應不一。全教總理事長侯俊良表示，這是一個進步想法，但實務上如何產生學生列席人選、代表性等細節仍需思考，「不是只邀請來，就坐在那裡」。他認為，教育部應提出配套作法，不要只為了顯示進步價值，卻未思考到推動細節，若最後無法達成法規要求，反而會造成執行端困擾。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務則認為，國中小學生參加意義不大，因為校務會議不常討論到學生權益，較多是學校課程計畫與教學，學生可能聽不懂，若真要修，應限定僅有學生事務，才應邀請學生代表出席。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，政府想法太理想化，但較小年齡層的學習方式應是循序漸進引導，例如參觀立法院，或舉辦學生自治選舉，而非一下子就讓學生列席，「賦權要慢慢來」。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則贊成修法大方向，但他憂心，若國中小學生代表都應列席，如偏鄉小校學生數少，或沒有學生自治組織，學生列席後也可能興趣缺缺，硬要推派學生恐造成困擾，建議法條用詞應保留彈性。

新北某國中校長說，學生視角與老師有落差，修法初衷是尊重孩子知的權利，傾聽他們聲音，但配套應要更完善。