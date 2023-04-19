國中小校務會議應邀學生列席確定入法 教團憂執行難題

國民教育法修法，未來國中小校務會議應邀請學生列席。教師團體表示，確實是進步想法，但執行面恐有困擾；校長團體則認為，校務會議較少討論到學生權益，國中小學生參加意義不大；學生團體則憂心，學生列席恐淪橡皮圖章，教育部應研訂配套子法。家長則顧慮影響學生上、下課時間，建議法條用詞應保留彈性。

全教總理事長侯俊良表示，這是一個進步想法，但實務上如何產生學生列席人選、代表性等細節仍需思考，「不是只邀請來，就坐在那裡」。他認為，教育部應提出配套作法，不要只為了顯示進步價值，卻未思考到推動細節，若最後無法達成法規要求，反而會造成執行端困擾。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務則認為，國中小學生參加意義不大。他說明，校務會議不常討論到學生權益，比較多是學校課程計畫與教學，學生可能聽不懂，導致此法徒具形式，若真要修，應限定僅有學生事務，才應邀請學生代表出席校務會議。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，政府想法太理想，但較小年齡層學習方式應是循序漸進引導，例如參觀立法院，或舉辦學生自治選舉，而非一下子就讓學生在校務會議列席表意，「賦權要慢慢來」，也怕校務會議會影響學生上、下課時間，

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則贊成大方向，但他憂心，若國中小學生代表都應列席，如偏鄉小校學生數少，或沒有學生自治組織，學生列席後也可能興趣缺缺，硬要推派學生恐造成困擾，建議法條用詞應保留彈性。

台灣青年民主協會則提到，過去兒少代表列席地方政府兒少委員會，曾發生會議主席不給列席兒少充分發言權，也不事先提供會議資料，導致兒少代表無法有效提供意見。因此呼籲教育部應制訂配套，包含如何遴選學生、保障列席發言權，並在會議前後給予與會學生適時引導，讓學生能有效融入會議並提出意見。