國中沒學生自治組織法源 國中生靠連署讓學校妥協

立法院教育及文化委員會今天審查國民教育法，未來國中小校務會議應邀請學生列席，另也通過附帶決議，要求教育部參照高中教育法，研議國中輔導學生成立由全校學生選舉產生的學生會及其他相關自治組織。

實際上，目前國內多所國小有自治市長選舉，卻多為體驗性質，也有國中生欲爭取成立學生會，卻苦無法源，但也有成功案例。學生團體則提醒，讓學生事前參與，能有效減少事後抗爭。

土城國中學生自治會會長陳易隆，現為該校國三學生，當時為促進學校刪除「男生瀏海不覆眉、女生頭髮過肩需綁頭髮」違法校規，在校內發起連署，也同步要求學校尊重學生自治，公開遴選學生代表。最終學校妥協，並於去年九月底推動成立學生自治會。

土城國中學生會由各班班長互選，任期為一學期，作為首任學生會長，陳易隆觀察，校園風氣變得更加民主、開放，校方也會在獎懲會議、性平會議中，優先邀請學生代表出席，並有發言、投票權，目前也在學生爭取下修正違法校規。

台南市大成國中設有領袖會議，各年級班長互選出一人，國一、二學生為學生代表，國三則直接擔任會長。該校國三生何永詳表示，曾向校方建議，會長、學生代表應由全校學生直接選舉，不該限制身份與資格，校方卻以教育局無法規為理由搪塞。

聚焦國小，不少學校皆有舉辦自治市小市長選舉，但各校做法不一，有學校完全沒辦，也有學校會協助舉辦候選人登記、政見發表會、投票，讓學生體驗何謂選舉權。

何永祥回顧，自己國小時，當時是由六年級各班推派代表，這幾位代表互選後，每人會有一職位，如自治市長、警察局長等，並無實質運作。

陳易隆也提到，國小的自治市，僅是給學生體驗投票的感覺。他也說，土城國中每年八年級會有原住民立法委員選舉，各班原住民身份的學生，會被強制當候選人，若班上沒有原住民身份的學生，則負責當選舉委員會籌辦選舉，過程中候選人要提政見、政見發表會，也會有選舉公報，校方說這是公民教育。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務也分享，在他過去服務過的學校，設有學生自治市，娛樂與學生自治體驗參半，自治市下設新聞局、體育局、衛生局、農業局，學生可依職務，協助舉辦學生體育競賽、畢業典禮、校內新聞廣播，或是推動食農教育。

台灣青年民主協會表示，從過去高中開放校務會議學生參與的脈絡可發現，早期因學生無法參與決策討論，往往在學校訂出新校規、服儀、學生管理規定後，學生不滿學校決策發起抗爭所在多有，在近年學生能參與學校規定的討論後，校園內針對校規大規模的抗爭事件比起過去減少許多，顯見事前讓學生一起參與決策，能有效避免學校單方面決策後讓學生不滿的情形。