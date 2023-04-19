花蓮中小學教師開缺142名 連4年甄選

花蓮縣府連續4年辦理國中小教師聯合甄選，今年開出142名缺額，比去年增加45名，包含原住民重點學校原住民籍教師招考及藝術才能班教師甄選，甄選簡章5月1日公告。

花蓮縣府教育處今天發布新聞稿指出，今年142名教師缺額，包含國中普通班教師28名、國小普通班教師100名、國小特殊教育教師4名、幼兒園教師4名及國中小藝術才能班教師6名。

國中類科預計招考國文、英語、數學、歷史、資訊科技、生活科技、體育、家政、童軍、視覺藝術、音樂藝術、表演藝術、專任輔導教師等13類科；國小預計招考普通科、英語專長、專任輔導教師、身心障礙班教師、藝才班美術專長、藝才班舞蹈專長、藝才班國樂專長及幼兒園普通班教師等8類科。

藝術才能班為花蓮縣成班以來首次開教師甄試缺額；另外，為符合原住民重點學校聘任原住民族籍教師規定，國中單獨分組招考英語、歷史、體育、音樂藝術等4類科，國小單獨分組招考普通科及體育專長等2類科，限具有原住民族籍教師身分者報考。

花蓮縣府教育處指出，為穩定師資來源，持續提升花蓮縣正式教師比例，甄選錄取的專長教師應以專長授課為原則，普通班教師將以分發至偏遠地區學校服務為優先。教師聯合甄選簡章將於5月1日公告於教育處全球資訊網及教師聯合甄選報名系統，初試訂於6月4日辦理，國小複試7月1日、國中複試7月2日辦理。