快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

台北大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

延遲8小時才通報？北京長峰醫院火災29死的消息壓制

花蓮中小學教師開缺142名 連4年甄選

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮縣府連續4年辦理國中小教師聯合甄選，今年開出142名缺額，比去年增加45名，包含原住民重點學校原住民籍教師招考及藝術才能班教師甄選，甄選簡章5月1日公告。

花蓮縣府教育處今天發布新聞稿指出，今年142名教師缺額，包含國中普通班教師28名、國小普通班教師100名、國小特殊教育教師4名、幼兒園教師4名及國中小藝術才能班教師6名。

國中類科預計招考國文、英語、數學、歷史、資訊科技、生活科技、體育、家政、童軍、視覺藝術、音樂藝術、表演藝術、專任輔導教師等13類科；國小預計招考普通科、英語專長、專任輔導教師、身心障礙班教師、藝才班美術專長、藝才班舞蹈專長、藝才班國樂專長及幼兒園普通班教師等8類科。

藝術才能班為花蓮縣成班以來首次開教師甄試缺額；另外，為符合原住民重點學校聘任原住民族籍教師規定，國中單獨分組招考英語、歷史、體育、音樂藝術等4類科，國小單獨分組招考普通科及體育專長等2類科，限具有原住民族籍教師身分者報考。

花蓮縣府教育處指出，為穩定師資來源，持續提升花蓮縣正式教師比例，甄選錄取的專長教師應以專長授課為原則，普通班教師將以分發至偏遠地區學校服務為優先。教師聯合甄選簡章將於5月1日公告於教育處全球資訊網及教師聯合甄選報名系統，初試訂於6月4日辦理，國小複試7月1日、國中複試7月2日辦理。

花蓮 原住民 體育

延伸閱讀

花蓮瑞穗山羌竄出 騎士撞上摔車受傷

聲音的台灣史：張人模編撰《台灣山胞歌選》與林道生的〈花蓮港〉

原住民家族詐保6千萬 因「這理由」8人全無罪

美日韓聯合軍演 2天前...金正恩攜家人看體育比賽

相關新聞

1位高中生之死 揭教育體系3大缺失…家屬淚控校方 1張表還原事發處理真相

一起學生輕生案震驚全國，從事前校園心理輔導，到事後調查霸凌的制度檢討，各環節都要痛定思痛、認真審視缺失，才能阻止類似憾事再發生。

杜絕私校小聯考 教部將修私校法消滅這三種招生樣態

私立國中小聯考爭議頻傳，立法院教育及文化委員會今天審查國民教育法修正案，有立委提案，私校學區除了經縣市主管機關核定外，應...

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

中小學校長儲訓機制確定不廢除 候用校長恐繼續等待

國中小校長須透過考試、儲訓，再經由遴選後分派，主任也要經考試、儲訓，再由中小學校長任命，與高中校長直接遴選不同，但年改導...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

青藝盟第23屆花樣戲劇節全國初賽4/22、4/23登場

青藝盟舉辦的第23屆花樣年華全國青少年戲劇節全國初賽即將於4/22、4/23在新北市立圖書館淡水分館演藝廳登場，各地青少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦