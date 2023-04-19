杜絕私校小聯考 教部將修私校法消滅這三種招生樣態

私立國中小聯考爭議頻傳，立法院教育及文化委員會今天審查國民教育法修正案，有立委提案，私校學區除了經縣市主管機關核定外，應報教育部備查，多一層監督。該案最後雖維持原法案，但通過附帶決議，將由教育部研議修正私立學校法及其子法相關規定，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。

立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。立委林宜瑾提案，私校小聯考爭議頻傳，部分縣市政府未能依國教法規範把關，私校招生規定除了經直轄市、縣市政府主管機關核定外，應報教育部備查，多一層監督。

林宜瑾也認為，當時修正私校法時，曾有意修正相關條文，但在條文出委員會後，仍遲遲無法協商，如果這屆立委任期無法通過修正案，何不在修正國教法時，將私校亂象做一定程度的管制？

立委范雲也表示，不支持私校小聯考，可以回頭修私校法，有關招生規定執行，不能涉及學習成就規定評量，也不能因身障等緣由拒絕錄取。

民眾黨團則提案，私校學生入學，由學校本教育機會均等原則及國民教育健全發展之精神，訂定招生規定不得規定測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。

該案經討論決議，仍以院版條文通過，也就是私校招生規定，報地方主管機關核定即可，但將透過附帶決議，私立學校之招生依據私立學校法規定辦理，依據私立學校法第57條規定，私立學校辦學評鑑完善、績效卓著或未受政府捐助設立且未接受政府獎補助者，若已函報各地方政府免除法令限制，依其同意事項辦理。

為使私立學校招生方式符合國民教育法精神，該附帶決議指出，請教育部研議修正私立學校法及其子法相關規定，並規範不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。