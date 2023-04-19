中小學校長儲訓機制確定不廢除 候用校長恐繼續等待

國中小校長須透過考試、儲訓，再經由遴選後分派，主任也要經考試、儲訓，再由中小學校長任命，與高中校長直接遴選不同，但年改導致校長退休意願低，候用校長只能大排長龍等分發，遭教育界詬病，呼籲應廢除中小學儲訓制。立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法，考量中小學行政編制與高中明顯有別，校長仍有儲訓必要，確定不廢除儲訓條款。

全教總先前主張，中小學法規制度頗為紊亂，無論校長遴選或主任任用，皆有不同規定，尤其十二年國教已經上路，建議齊一中小學教育法制。包含國中小應比照高級中等教育法，高中校長既無須經甄選及儲訓程序，國中小校長應可比照中等學校校長，免去甄選及儲訓程序。

立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。立委張廖萬堅表示，高中校長符合資格就可以參與校長遴選，國中小卻要甄選與儲訓，也衍生「終身」候用校長，反而浪費儲訓資源。

立委王婉諭也提到，高中校長經過遴選就勝任，但國中小卻有候用校長制度，若沒有在一定時間內或遴選，就會打擊士氣，也會讓管理者困擾。她認為，必須檢討候用校長存在與否的必要性。

立委林宜瑾也呼籲直接刪除該條文，她表示，雖然中小學儲訓制度行之，但高中的遴選制度也相當良善，儘管教學對象有差異，但教師受的訓練沒有差別，不該因受教育對象年紀大小，而約束教師是否受儲訓或甄選，這邏輯無法理解。另一方面，中小學主任也採儲備制，反而讓各校鬧主任荒。

立委張其祿也說，不少國中小都由代理代課教師兼職行政，這些老師也沒被經儲備，儲備是否為必要條件？「這也是怪怪的。」

國教署長彭富源說，中小學候用校長制度施行20年，儲訓包含法規、領導、課程教學、工作實務，近來也有與地方政府、家長、學界請教，由於高中組織編制比較大，很多行政人員是專任。另一方面，中小學家長也希望校長、主任能有一定訓練後，不要到了職場上，才回頭尋找法令處理事情，「完成儲備後，家長會比較放心」。他也說，倒也有聽說高中校長是否也有採取儲訓機制。

彭富源也舉例，若8月1日校長、主任上任前，對學生事務法制、教務法制沒有熟稔，等到發生事情後，才回頭查法令，教育、行政、家長、社會恐怕不能放心。他也重申，高中行政編制例如總務單位、學務單位相對國中小完整，國中小主任、組長就要包辦所有事，高中至少還有組員，「主任經儲訓能讓校長放心，校長經儲訓則讓家長不憂心。」

至於候用校長若遲未上任，是否應回流訓練？彭富源表示，這點可再與地方政府溝通。該案最後經現場委員同意，決議維持原條文，中小學校長儲訓機制確定不廢除。