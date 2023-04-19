常態編班、教學正常化督導由中央主導 黑心校規也納管

國民教育法明訂，中小學各年級應實施常態編班、正常化教學，但督導機制卻由地方政府主責，導致部分縣市未能落實。另外，黑心校規爭議頻傳，公私校甚至不一致。立法院今天逐條審查國民教育法修正案，未來為落實教學正常化的督導方式、範圍、獎懲方式，將由教育部訂定相關辦法；學生校規獎懲部分，將透過附帶決議寫明罰則，公私校一體適用。

立法院教育及文化委員會今天繼續逐條審查國民教育法及特殊教育法。根據院版國教法修正草案，有關常態編班、教學正常化，將把第原條文12條第1項修正為第37條，其中第三項「直轄市、縣（市）主管機關為落實學校正常教學，應建立督導機制，指派督導人員實地視導；其督導方式、範圍、獎懲方式及其他相關事項之自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關定之。」

不過，全教總先前指出，有關常態編班條款，部分縣市政府仍未能完全落實，除縣市主管機關應建立督導機制，指派督導人員實地視導外，相關事項辦法宜由中央主管機關明定，多一道機制，確保常態編班充分落實。

立委陳培瑜也表示，常態編班、教學正常化的違規處理及相關事項，皆由中央主管訂定，無法理解為何督導卻又下放地方。她質疑，若地方政府怠惰無作為，又該如何回應？

立委邱顯智也憂心，若督導法規由直轄市政府定之，會有很大的問題，這本是中央機關應該訂定的。他也說，過去監察院針對教學正常化也指出，最大原因是中央對地方督導定期抽查訪視不足，應建立更好的勾稽做法，否則台灣各縣市做法不一，非六都的教育處量能又不足，這部分應中央主管機關訂定。

不過，根據教育部後續提會修正版本，也將督導權責收歸教育部。最後全案以「直轄市、縣（市）主管機關為落實學校正常教學，應建立督導機制，指派督導人員實地視導；其督導方式、範圍、獎懲方式及其他相關事項之辦法，由中央主管定之。」該案最後以此版本通過。

至於黑心校規爭議，院版國教法第43條原載明「學生獎懲之自治法規，由直轄市、縣（市）主管機關定之」。不過立委范雲也在修法版本中提及，學生獎懲規定、學校違反規定處理、罰則及其他相關事項準則，由中央主管機關訂定；地方政府得補充規定。另也應訂明罰則，避免公私校施行方式不一。

最後該案經討論，以「學生獎懲原則、處理及其他相關事項之準則，由中央主管機關定之；直轄市、縣（市）主管機關應依準則，訂定學生獎懲自治法規。」條文修正通過。另將透過附帶決議寫明罰則，公私校一體適用。