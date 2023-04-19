為弱勢學童即時供餐 新北幸福保衛站獲iF社會影響力獎
iF設計獎2022年新設「社會影響力獎」，新北幸福保衛站獲獎。教育局說，幸福保衛站提供學童有困難時至超商即時供餐，其中2021年因疫情影響不少家庭經濟，學童取餐量暴增，與2020年相比多近1成，現已幫助逾4萬9000位學童。
新北市「幸福保衛站」計畫榮獲iF設計獎的社會影響力獎，教育局今與社會局、四大超商代表，將象徵5000歐元支票的獎金獻給市府，市長侯友宜說，感謝共同執行計畫的市府團隊、學校及四大超商夥伴們，透過公私合力、不分彼此，全面守護弱勢學童。
iF設計獎1953年在德國成立，是全球最舉足輕重的設計競賽，而「iF 社會影響力獎」是2022年新設立的獎項，目的在發掘與支持全球社會公益專案，從問題解決、倫理道德標準、群體關係、經濟考量及正向經驗面向，幸福保衛站計畫從全球75個國家、1200個方案脫穎而出，成為亞洲唯一公部門獲「iF Social Impact Prize 2022」肯定。
教育局長張明文說，新北市結合轄內四大超商，成立「幸福保衛站」發揮即時援助的力量，全市共2755家據點，全年無休守護新北學童。據教育局統計，因疫情影響，2021年學童取餐量暴增1萬5千人，與2020年增加1500多人相比，增加近1成。
三重區重陽國小胡姓兄弟與外公外婆同住，平時一家人在台北車站擺攤賣水果營生，因受疫情影響，蔬果生意很不好，加上外公身體每況愈下需手術，外婆為照顧外公已經忙到焦頭爛額，也無暇照顧兩兄弟，幸好有幸福保衛站可以取餐，讓他們可以獲得基本的溫飽。
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