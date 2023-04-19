免托福可先修美國大學課程 基隆輔大聖心與加州峽谷大學簽署合作

基隆輔大聖心高中校長孔令堅昨與美國加州峽谷大學國際學院院長鄭佳宜，簽署美國加州峽谷大學國際線上學分GOL（Global Online Learning），「大學先修課程」合作備忘錄，免托福即可先修美國大學正式課程，且多達200門，嘉惠輔大聖心高中學生。

基隆輔大聖心高中自110學年度開始，為學生不同的學習需求及生涯規畫，開展精緻型客製化課程，在國際教育領域，積極與國外教育局與學校合作，透過與美國加州峽谷大學簽署「門檻低、CP值高」，免入學測驗之「大學先修課程」合作備忘錄。

學生可依據英文程度在高中期間即做適性選擇修習大學課程，減少出國留學年限，減輕壓力、也節省費用、保障後續轉入UC系列大學之管道。

國際學院院長鄭佳宜表示，美國加州峽谷大學國際學院招收來自全球的學生，擁有加州最頂尖的轉學學程，課程多樣彈性且教師對於國際學生授課及輔導經驗豐富，學生參加此方案，皆由該校教授親自授課，除了加州大學系統，如柏克萊分校 100%承認學分轉換外，尚有多所美國大學聯盟排名頂尖的大學，如史丹佛、紐約大學等名校，均可學分轉換，將來無論是要直升或轉入美國頂尖大學、甚或求職就業，都有優勢 。

輔大聖心高中校長孔令堅說，與美國亞利桑那州立大學附屬中學合作線上課程，取得台灣美國雙文憑，預計在新的年度即開始辦理。這次第三個合作方案是與美國加州峽谷大學合作「大學先修課程」，提供銜接一流大學的另一條便捷管道，讓基隆地區學子在地國際化選項更多元、雙語競爭力更提升。