影／教育部辭典也解釋「土豆」是馬鈴薯 潘文忠這樣說

康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，由於是中國大陸用語，在網路引發熱議。立委日前詢問教育部長潘文忠，教科書竟出現中國用語，潘文忠大驚「台灣教科書怎麼可能用中國用詞？」並強調若是經由國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞。但有網友發現，教育部重編版國語字典也有寫土豆是馬鈴薯。

潘文忠今天則解釋，教育部辭典有二大類，重編版本是提供學術研究用，簡編版本才專門給出版社，中小學生使用，使用重編版本應用在教科書編輯，並不適宜。

日前有網友在個人臉書公開發文，表示康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習，但馬鈴薯竟使用中國用語「土豆」來稱呼，並在自然暖身操解答「馬鈴薯、花生都常被稱為土豆，但兩者是不同的物種。」該文也引起網友熱議，有網友批評這是中國用語滲透，也有網友呼籲教育部應該下架。

由於教育部重編國語辭典修訂本，實際以「土豆」搜尋，釋義除了豆科「落花生」、「花生」的別名，也是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名，豆科「葫蘆茶」的別名。立法院教育及文化委員會今天繼續逐條審查國民教育法及特殊教育法。潘文忠會前接受媒體聯訪，也被問及「土豆」一事。

潘文忠表示，教育部國語辭典有不同版本，每個都有特定適用的對象，主要分成兩大類，一個適合中小學學升級教科書編定，另一個適合做學術研究。

他說明，重編版本就是及古道今範圍廣泛，都是要提供學術研究用，另像是國語辭典簡編、國語小字典，就專門是中小學學生學習，或是教科書編訂使用。

潘文忠說，這次出版社參考的是研究型的重編版本，提供給師生教學不適宜，引用上確實要請出版社斟酌，出版社在重新檢視後提出修訂，教育部也會請國教院依照教科書審定原則審視。